Ko in finale e addio ufficiale per l’interista: c’è il grande rifiuto

L’annuncio ha sorpreso davvero tutti. Ora può esserci spazio per il giocatore del Milan. Ecco cosa sta succedendo

Un rifiuto in atteso. L’annuncio ufficiale è arrivato dopo il pesantissimo ko contro il Psg per il giocatore dell’Inter. E’ stata una mazzata tremenda quella con cui ha dovuto fare i conti il popolo nerazzurro. Un cinque a zero che nessuno si aspettava.

I tifosi speravano in un esito completamente diverso al pari dei giocatori, che erano davvero fiduciosi, soprattutto dopo la grande impresa compiuta contro il Barcellona. Un’impresa che si era resa possibile grazie ad un gol di Francesco Acerbi. Il difensore è così diventato l’eroe principale di quella notte a San Siro.

Proprio il calciatore è in queste ore protagonista di una notizia che non farà per nulla piacere ai suoi tifosi. A parlarne è stato Luciano Spalletti in conferenza stampa, in vista dei match contro Norvegia e Moldavia, valevole per la qualificazione ai Mondiali 2026

“Acerbi non ha risposto alla convocazione. Problema fisico? No, ha ripensato a ciò che è successo attorno a lui. Io lo avevo convocato per quanto fatto vedere in questo periodo. È vero che in fondo al campionato ci arriviamo tutti col fiato tirato, fare queste convocazioni non è stato facile ma dobbiamo mettere insieme tante di quelle cose… Per il momento non lo andiamo a sostituire”.

“Comunque dobbiamo ancora approfondire tutto con calma e serenità – prosegue il Ct – È chiaro che con uno come Acerbi avevo parlato prima, poi ci sono stati messaggi e telefonate. Io non voglio pensare niente, io voglio pensare a ciò che devo fare. Lui stamani mi ha detto per messaggio che non partecipa, io ho risposto e poi ci ho parlato per telefono e si va avanti. Ci sono tanti giocatori meritevoli. Io non posso permettermi nessuna depressione. Si va fiduciosi a fare altre cose, altre scelte. Sapendo di avere a che fare con calciatori anche più forti…”.

Spazio per Gabbia? La situazione, parla Spalletti

Senza Francesco Acerbi, può certamente esserci spazio per Matteo Gabbia. Anche perché gli assenti non sono pochi: “Non ci sono Calafiori e Buongiorno, stavamo monitorando anche Leoni, ma non è al meglio”.

Poi prosegue parlando di Leoni, uno dei giocatori finiti nel mirino del Milan per la difesa: “Se Leoni non fosse stato infortunato sarebbe stato dentro, sia Pecchia che Chivu me ne hanno parlato bene. Ce ne sono diversi di giovani sulla rampa di lancio che tra qualche anno potrebbero essere a disposizione della Nazionale. Continuo a essere fiducioso”.