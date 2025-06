La formazione è già fatta, Allegri non ha dubbi sullo schieramento in campo

Le ultimissime sulla formazione che schiererà Massimiliano Allegri. Il punto della situazione: è già tutto deciso per il Diavolo

“Il Milan di Massimiliano Allegri prenderà forma a breve. Anzi, nella testa del tecnico livornese una forma ce l’ha già. Perché in questa stagione non è stato certo tutte le sere al cinema, ma davanti alla tv a studiare calcio. Italiano ed estero. Chiaramente sono tantissime le partite del Diavolo che lui e il suo staff hanno guardato. Si sono fatti un’idea precisa di ciò che è successo in questo difficile 2024-25, hanno memorizzato le criticità, ma soprattutto le caratteristiche dei giocatori in rosa e quelle degli elementi che servono. Quando il contratto sarà a posto, si passerà alla fase di progettazione, con le conferme, gli addii e gli acquisti. Le idee dunque Max le ha già chiare“.

Scrive così Andrea Ramazzotti, giornalista, de La Gazzetta dello Sport. E contrariamente a quanto ipotizzato da molti, non si ripartirà dal 3-4-3: “Allegri è orientato a ripartire dalla difesa a quattro. Fofana ha le caratteristiche per diventare un elemento prezioso: non recupera solo palloni, ma serve assist e sa giocare il pallone. Loftus-Cheek come caratteristiche fisiche e tecniche può essere il Khedira della prima versione della sua Juventus, ma l’inglese è reduce da una brutta stagione, piena di infortuni e stop. Deve prima dare garanzie sotto il profilo fisico”.

Certezza in attacco per il Milan: il punto della situazione

Ovviamente in mediana c’è da capire cosa ne sarà di Tiijjani Reijnders. Eventualmente arriveranno di certo due centrocampisti e uno di questi sarà Ricci: “Se Reijnders resterà, sarà un elemento chiave, ovunque Allegri deciderà di utilizzarlo”.

In avanti invece non ci sono dubbi: “Allegri ha studiato le caratteristiche di Gimenez, grande investimento di gennaio del Milan e gli piacciono. Il messicano dovrà solo imparare a essere più concreto e a fare i movimenti che Max gli chiederà. Pulisic non è in discussione per la corsia di destra e neppure Leao lo è per quella di sinistra“.

Le certezze, dunque sono in avanti. Dietro si cambierà molto: Maignan dovrebbe alla fine restare, ma la linea a quattro potrebbe cambiare volto totalmente: ok Gabbia, ma con le partenze di Theo, Thiaw e Tomori, tutto cambierà. Senza dimenticare l’addio di Walker