Milan: il silenzio è assordante, ma la firma è imminente 

Il giocatore e il Diavolo sono pronti ad andare avanti insieme: accordo a meno di due milioni

È stata una settimana intensa per il Milan di Igli Tare. Il nuovo Direttore sportivo ha subito premuto il piede sull’acceleratore per iniziare a risolvere i primi casi critici. Così in poche ore è arrivato l’accordo con Massimiliano Allegri, che ha chiuso definitivamente il discorso legato all’allenatore. Contratto triennale (due anni con opzione per il terzo) a più di cinque milioni di euro netti a stagione. I bonus così sono legati alla vittoria dello Scudetto e alla qualificazione alla prossima Champions League.

L’ex Lazio si può dunque concentrare sul mercato dei giocatori, anche se aveva iniziato a farlo già nello stesso momento dell’insediamento, con il summit con Beppe Riso e il ds della Roma Ghisolfi. Sul tavolo sono finiti diversi nomi della squadra giallorossa e del noto agente: l’obiettivo era ovviamente riuscire ad ottenere il via libera per Alexis Saelemaekers. Via libera che non è arrivato. Ora il belga, con l’arrivo di Allegri potrebbe addirittura restare e recitare un ruolo da protagonista.

La Roma, come è noto, ha messo sul piatto ovviamente anche Tammy Abraham. Il Milan, però, non ha alcuna intenzione di tenersi un giocatore che guadagna più del doppio dell’attaccante titolare, Santi Gimenez.

Milan, l’attacco prende forma: il punto

Il Diavolo in attacco ripartirà ovviamente dal messicano dopo il grande investimento fatto a gennaio. Nessuno ha dubbi, nemmeno Massimiliano Allegri.

E poi? L’idea è quella di avere ancora tre punte centrali e una di queste dovrebbe essere Luka Jovic. Il nome del serbo è sparito dai radar della cronaca, ma il Milan può ancora tenerselo, esercitando l’opzione sul contratto che permette al Diavolo di rinnovare di almeno un’altra stagione. Considerando la spesa, di poco più di due milioni a lordo per il suo stipendio, è difficile che il Milan lo lasci andar via.

Presto ne sapremo di più. Poi servirà una terza punta che difficilmente sarà Francesco Camarda, che ha bisogno di trovare stabilità e continuità. Inizialmente sarà Lorenzo Colombo ad occupare quel ruolo, poi toccherà ad Allegri decidere. Se sarà necessario dunque si interverrà sul mercato e in questo caso tornerebbe prepotentemente di moda il nome di Lucca dell’Udinese, che guarda caso ha lo stesso agente dell’ormai ex Empoli