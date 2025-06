Tare accontenta subito Allegri: arriva un centrale dalla Serie A

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione: nel mirino di Tare due giocatori della Serie A

C’è grande lavoro da fare per Igli Tare sul mercato. Il Milan, che a gennaio aveva già iniziato una rivoluzione fra entrate e uscite, vuole portare avanti questo lavoro già in estate. Tijjani Reijnders al Manchester City è sulla buona strada: bisognerà arrivare ad un accordo, ma c’è ottimismo per la buona riuscita della trattativa per oltre 70 milioni. I Citizens hanno fretta di chiudere perché c’è un Mondiale per Club da giocare fra poche settimane. Attenzione anche alla questione Theo Hernandez: con un contratto in scadenza fra un anno e nessuna trattativa per il rinnovo, per il terzino francese è più probabile una cessione.

C’è un’offerta ricca dall’Arabia Saudita, per il giocatore e anche per i rossoneri. Da monitorare anche altre situazioni: Maignan e Pulisic hanno messo in stand-by i rinnovi di contratto, Rafael Leao sta riflettendo (Allegri lo ha chiamato per spingerlo a restare). Destinato all’addio anche Fikayo Tomori, e ci sono proposte per Malick Thiaw dalla Germania. A prescindere, al Milan servirà un nuovo centrale e ad oggi Tare sta valutando due opzioni.

Un difensore dalla Serie A per Allegri, Tare deve scegliere fra due

Il Milan avrà sicuramente bisogno di un difensore centrale, meglio se di qualità ed esperienza. I rossoneri hanno bisogno di un elemento che conosca il campionato e che possa alzare il livello della situazione attuale. Tare potrebbe puntare su un profilo che conosce molto bene: lo ha portato alla Lazio e in questi anni ha avuto una importante crescita sotto ogni punto di vista ed è pronto per fare il salto di qualità.

Il difensore in questione, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, è Mario Gila. La Lazio potrebbe cederlo per fare cassa e finanziare il prossimo mercato estivo, che seguirà di nuovo le direttive di Maurizio Sarri, pronto a tornare in biancoceleste dopo le dimissioni di un anno fa. Sarri, che non ha trovato altre panchine nel frattempo, ha deciso di accettare la proposta di Lotito per un ritorno inatteso.

Gila è un elemento importante della rosa e Sarri lo conosce bene, ma la società sarebbe aperta ad una cessione. Con un contratto in scadenza a giugno 2027, la Lazio può spingersi a chiedere fino a 30 milioni per la sua cessione. Non è comunque l’unico nome nella lista di Tare: chi conosce bene il campionato italiano è anche Bijol, difensore dell’Udinese, reduce da anni di grande crescita.