Allegri ha dato il suo ok: altro ritorno al Milan

Il nuovo allenatore rossonero si è espresso favorevolmente in merito a un eventuale ritorno a Milanello: ecco quale.

Igli Tare dovrà costruire una squadra in grado di lottare per lo Scudetto e, ovviamente, lo farà consultandosi con Massimiliano Allegri. Quest’ultimo è tornato al Milan ottenendo specifiche garanzie sul calciomercato estivo.

Senza disputare la Champions League e altre coppe europee, la capacità di investimento dovrebbe essere inferiore e bisognerà ricorrere a delle cessioni per finanziare la campagna acquisti. Da non escludere la possibilità di ricorrere a qualche colpo a parametro zero, evitando di versare soldi per i cartellino e cercando di strappare buone condizioni su stipendio e commissioni per quei calciatori in scadenza a fine giugno.

Calciomercato Milan, ritorno a parametro zero?

Ci sono più profili che farebbero comodo al Milan nella lista dei potenziali svincolati. Tare sta certamente valutando qualche occasione interessante.

Secondo alcuni rumors, un nome preso in considerazione sarebbe quello di Mario Pasalic. Il 30enne centrocampista croato ha un contratto in scadenza con l’Atalanta e la trattativa per il rinnovo non ha ancora prodotto un accordo totale. Le parti rimangono in contatto, però altre squadre possono inserirsi e provare a strappare il giocatore alla Dea.

Pasalic è un centrocampista che potrebbe fare comodo ad Allegri. Sa giocare sia da mezzala sia da trequartista, in questi anni a Bergamo ha fatto bene e ha accumulato esperienza. Conosce già il Milan, avendoci giocato in prestito nella stagione 2016/2017. Tra l’altro, fu proprio suo il rigore della vittoria contro la Juventus nel match che a Doha diede la Supercoppa Italiana alla squadra allenata allora da Vincenzo Montella.

In questo momento non risulta esserci ancora una trattativa, però non è escluso che Tare possa farsi avanti. Pasalic sarebbe un gregario da alternare nelle rotazioni durante la stagione. Non tornerebbe a Milano pensando di essere titolare.

Ad ogni modo, in questo momento la soluzione più probabile per il suo futuro rimane quella di rimanere all’Atalanta. A Bergamo sta bene e continuare a indossare la maglia nerazzurra è qualcosa che gli è assolutamente gradito. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci sviluppi sulla negoziazione riguardante il suo rinnovo contrattuale. Il Milan e altre società osservano a distanza.