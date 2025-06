Altro addio eccellente in arrivo: il Milan ha fissato il prezzo

Non solo Reijnders, un altro big è ad un passo dal lasciare il Milan: fissato il prezzo, e farà arrabbiare i tifosi

Sembra ormai chiaro che il Milan lascerà partire Tijjani Reijnders verso Manchester, direzione City. E lo farà presumibilmente molto presto: la squadra di Pep Guardiola ha fretta in vista del Mondiale per Club che inizierà fra pochi giorni e vuole l’olandese il prima possibile, così che possa unirsi alla squadra e partecipare al torneo subito. L’olandese soltanto pochi mesi fa aveva giurato fedeltà ai rossoneri con la firma su un rinnovo molto importante: contratto fino al 2030 e stipendio raddoppiato.

RedBird però 70 milioni per un giocatore non li rifiuterà mai e Reijnders non può fare altro che adeguarsi, approfittando comunque di una ghiotta opportunità: al Manchester City avrà la possibilità di essere allenato dal migliore di tutti, Guardiola, e di lottare per grandi obiettivi. Al Milan si ritroverebbe coinvolto in un calcio obsoleto e anacronistico come quello di Max Allegri. Le sue qualità meritano qualcosa in più e i Citizens sono perfetti per lui e per le sue straordinarie capacità. Ma Reijnders potrebbe non essere l’unico big a salutare il Milan in questa sessione.

Il Milan cede un altro big a prezzo di saldo

Con un contratto in scadenza fra solo un anno, il Milan non ha nessuna intenzione di offrire un rinnovo a Theo Hernandez e, al tempo stesso, non vuole perderlo a parametro zero fra un anno. A gennaio la società lo aveva già venduto al Como per poco più di 40 milioni e adesso il prezzo rischia di essere ancora più basso. Dall’Arabia Saudita è già arrivata un’offerta: l’Al-Hilal è pronto a ricoprire d’oro il giocatore e per i rossoneri ha messo sul piatto 20 milioni.

Secondo il Corriere dello Sport, la volontà del Milan è ormai chiara: Theo Hernandez è in uscita e una proposta da 25 milioni basterà a dare il via libera per la cessione. A queste cifre, sarebbe una cessione clamorosa: le qualità del francese vanno ben oltre, ma l’ultima stagione difficile e la situazione contrattuale rendono tutto più complicato. Theo Hernandez però non è convinto dell’Arabia Saudita e preferirebbe un gran club, ed è qui che entra in gioco il Real Madrid: come scrive il quotidiano romano oggi, sarebbe arrivato in questi giorni un sondaggio da parte dei Blancos per Theo Hernandez, che ha già vestito la maglia del Real in passato prima di venire al Milan. Tornarci per lui sarebbe un sogno, e con Xabi Alonso potrebbe fare grandi cose come ha fatto Grimaldo al Bayer Leverkusen (con caratteristiche diverse).