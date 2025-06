Colpo di scena Suso, la firma a zero è a rischio

Il futuro dell’ex Milan è incerto, ci sono più scenari possibili: ecco la situazione.

Ci sono tanti giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno 2025 e che possono cambiare squadra a parametro zero. Nella lista figura anche Jesus Suso, che in Italia abbiamo visto con le maglie di Milan e Genoa.

L’esterno classe 1993 milita nel Siviglia, nel quale è approdato nel calciomercato invernale 2020: inizialmente in prestito oneroso (980 mila euro), poi a fine stagione il cartellino è stato riscattato per circa 20,5 milioni di euro. Il Milan fece un’ottima plusvalenza per un calciatore che aveva tesserato a gennaio 2015 per circa 1,3 milioni, quando lo spagnolo giocava nel Liverpool e aveva un contratto in scadenza a fine giugno di quell’anno.

Da quando gioca in Andalusia, il giocatore ha messo insieme 10 gol e 20 assist in 173 presenze. Ha anche messo in bacheca due Europa League, gli unici trofei internazionali vinti. L’altro è la Supercoppa Italiana conquistata con il Milan nel dicembre 2016 a Doha contro la Juventus.

Calciomercato, Jesus Suso: rinnovo col Siviglia o addio?

Suso è reduce da una stagione non esaltante: 0 gol e 2 assist in 17 presenze totali tra Liga e Coppa del Re. Degli infortuni lo hanno condizionato, soprattutto nella prima parte. Inoltre, ci sono stati problemi con l’ex allenatore Xavier García Pimienta, poi sostituito da Joaquin Caparros. Il Siviglia in generale non ha brillato, essendo arrivato solo diciassettesimo nella classifica del campionato.

Suso è chiamato a prendere una decisione per il proprio futuro. Per diverso tempo si è parlato di un possibile trasferimento al Cadice, squadra della città in cui è nato e che milita nella Segunda Division (la Serie B spagnola). L’ex Milan aveva dichiarato che avrebbe scelto con il cuore e questo ha fatto pensare a un ritorno a Cadice, però non è ancora escluso che succeda qualcosa di diverso.

Il Siviglia gli ha formulato un’offerta di rinnovo annuale del contratto, anche se con uno stipendio più basso, ma comunque superiore di quello che si può permettere il Cadice. Inoltre, a Suso sono arrivare richieste economicamente interessanti dall’Arabia Saudita e dal Qatar, destinazioni che non lo stuzzicano particolarmente. Nei prossimi giorni l’esterno spagnolo dovrebbe prendere una decisione.

Suso compirà 32 anni a novembre, ha davanti a sé ancora un po’ di stagioni. Deve capire qual è la soluzione migliore per giocare con continuità e avere un compenso economico ritenuto congruo.