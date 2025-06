Il Milan sogna di riportarlo in Italia, può prendere il posto di Thiaw

Il Diavolo si appresta a cedere Malick Thiaw. Nuova idea per sostituirlo: ecco di chi si tratta, il punto della situazione

C’è un nuovo nome per la difesa. Il reparto arretrato è certamente quello che rischia di cambiare maggiormente nel corso di questa estate. I giocatori con la valigia in mano, infatti, sono davvero parecchi, a partire da Malick Thiaw. Il tedesco, come vi stiamo raccontando ormai da settimane, è il primo indiziato a salutare la compagnia, dopo una stagione fatta più di basse che di alti.

Il calciatore ha chiuso l’annata da riserva e ha maturato l’idea di far ritorno in Germania, così da potersi giocare le proprie opportunità in vista del prossimo Mondiale. La valutazione che ne fa il Milan è di 35 milioni di euro: ad oggi sono due le squadre che hanno mostrato interesse nei confronti dell’ex Schalke 04, il Bayern Monaco e il Bayer Leverkusen. Sono proprio le ‘aspirine’ ad aver manifestato con maggiore convinzione l’idea di acquistarlo e così sono pronti a presentare la prima offerta concreta al Diavolo.

Milan, non solo Thiaw: il Diavolo vende, ecco i sostituti

Il destino di Malick Thiaw è dunque segnato, come quello di Fikayo Tomori. L’inglese è pronto a tornare in patria, dopo esserci stato vicino a gennaio. L’offerta del Tottenham che superava i 25 milioni, però, è stata rispedita al mittente. In estate non succederà nuovamente.

Gli Spurs potrebbero presto tornare a farsi vivi, ma attenzione ad altre squadre, come il West Ham, l’Aston Villa e Fulham. Proprio dall’Inghilterra potrebbe arrivare il rinforzo giusto. E’ un nome che spesso è stato accostato al Milan ed è quello di Nikola Milenkovic. L’ex Fiorentina, oggi al Nottingham Forest, ha una valutazione sui venti milioni. Ha la fortuna di conoscere la Serie A bene ed è ancora giovane avendo 27 anni.

Un giocatore d’esperienza come Milenkovic potrebbe così essere affiancato da un giovanissimo italiano: il Milan – come vi stiamo raccontando – punta ad aggiungere giocatori azzurri in rosa. Per il reparto difensivo, così, si segue Comuzzo, che però costa caro. Più facile arrivare a Coppola del Verona, ma il profilo che stuzzica più la fantasia dei dirigenti è quello di Giovanni Leoni del Parma. Per il giovanissimo italiano, però, la concorrenza è davvero agguerrita