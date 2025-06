Leao al Napoli: Manna a colloquio con l’entourage del portoghese

L’ipotesi è stata lanciata da Il Mattino. Ecco cosa riporta il quotidiano in merito all’approdo del portoghese sotto il Vesuvio

Il Napoli sogna in grande. Gli azzurri di Aurelio De Laurentiis sono pronti a vivere un calciomercato da protagonisti per accontentare le richieste di Antonio Conte, convinto a rimanere sotto il Vesuvio. Il primo top player pronto a sbarcare in Campania è Kevin De Bruyne, con il quale è già stato trovato un accordo. Un colpo che certifica le ambizioni del nuovo Napoli.

Poi le attenzioni degli azzurri si sposteranno in attacco dove si proverà a prendere un grande bomber e un esterno dalla doppia cifra (di assist e gol). Così stamani Il Mattino di Napoli scrive dell’interesse per Riccardo Orsolini e Federico Chiesa, ma il sogno sarebbe addirittura Rafa Leao:

“Perché il nome clamoroso proposto a Manna in queste ore è quello di Rafael Leao – si può leggere sul quotidiano -. Vero, il portoghese con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, sta facendo altre valutazioni, ma da tempo ha iniziato ad aprire a un eventuale partenza da Milano. L’occhio è strizzato all’approdo a Napoli”.

“Manna, scatenatissimo in queste settimane, autentico ministro degli esteri di Aurelio De Laurentiis, ha fiutato l’aria tesa del numero 10 rossonero e si è lanciato in una chiacchierata che è stata molta proficua con l’entourage del portoghese, in questo periodo guidato dal padre Antonio. Ma ora l’arrivo di Allegri, spalanca nuovi interrogativi. Ma se Leao dovesse scegliere di lasciare il Milan, il Napoli c’è ed è molto interessato”.

Milan, Leao al centro del progetto di Allegri: oltre 100 milioni per l’addio

Nella testa di Massimiliano Allegri, Rafa Leao è assolutamente centrale nel suo progetto. Il tecnico livornese è totalmente convinto di sapere come fare rendere al meglio il numero dieci portoghese. Come più volte scritto, al Milan non ci sono incedibili, ma per sedersi a trattare servono proposte più che convincenti.

Per quanto riguarda Rafa Leao, di milioni sul tavolo ne servirebbe oltre più di 100. Il Napoli, dunque, è avvertito. Per far sì che un’idea, come quella del portoghese in azzurro, diventi realtà servono parecchi soldi più di quanti gli azzurri ne hanno incassato dalle cessione di Kvara al Psg. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni: al momento non c’è davvero nulla di concreto, ma il calciomercato è davvero appena iniziato.