Milan, per Gerry Cardinale non c’è pace: arriva una nuova bufera

Non sono stati mesi facilissimi per il proprietario del club rossonero: arrivano nuove critiche nei suoi confronti.

“Cardinale devi vendere, vattene, vattene” è il coro che la Curva Sud Milano ha lanciato per manifestare il proprio disappunto nei confronti dell’attuale proprietà rossonera. La stagione fallimentare è stata imputata anche a Gerry Cardinale, non risparmiato dalla contestazione che ha riguardato pure il management del club, autore di tante scelte sbagliate.

Anche se ci sono state tante critiche, non risulta esserci alcuna intenzione di vendere il Milan. Un’ipotesi plausibile è l’ingresso di nuovi investitori una volta che sarà approvato il progetto stadio, tassello fondamentale per RedBird Capital Partners, che punta ad aumentare esponenzialmente il valore del Milan per trarne un grande profitto in caso di futura cessione.

Dal Milan al Tolosa: per Cardinale nuove critiche

Prima di diventare proprietaria del Milan, RedBird Capital Partners aveva già investito nel calcio comprando il Tolosa nel 2020. Lo ha portato dalla Ligue 2 alla Ligue 1 e c’è stata anche la vittoria della Coppa di Francia nel 2023. La squadra ha continuato a militare nel massimo campionato francese e anche in questa stagione si è salvata concludendo al decimo posto della classifica.

Il Tolosa ha appena perso un suo manager di punta come Damien Comolli, diventato il nuovo direttore generale della Juventus. Proprio questa perdita ha scatenato la protesta dei tifosi della squadra francese, che tramite un comunicato hanno preso posizione: “Riteniamo indispensabile indispensabile che il proprietario del club, RedBird Capital Partners, prenda la parola. A oggi, il Toulouse FC non ha né un presidente, né un direttore generale, né un portavoce identificato che incarni i nostri colori. Ora è il momento di costruire, non di ritirarsi. Il silenzio deve finire“.

Redbird : Who runs the club ?

I tifosi chiedono chiarezza sulla governance del club, ovvero su chi prende le decisioni in questo momento, ma vogliono anche sapere se il Tolosa è in vendita e quali investimenti sono previsti sia per il calciomercato che per le strutture, oltre agli obiettivi per la prossima stagione. Il comunicato è terminato con un avvertimento importante: “Saremo esigenti, mobilitati e pronti a far sentire la nostra voce se non verranno date risposte.”.

Cardinale ha un’altra gatta da pelare. Nei mesi scorsi non sono mancate indiscrezioni sulla possibile cessione del club francese, però poi non si è concretizzato nulla. Sono arrivate delle smentite e RedBird è rimasta al comando. Vedremo se la società americana parlerà e farà chiarezza in merito alle questioni poste dalla tifoseria.