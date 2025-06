Milan, svolta improvvisa: trattativa per un nuovo prestito

Il futuro di un giocatore rossonero potrebbe cambiare a sorpresa: arrivano indiscrezioni interessanti in queste ore.

Giugno è il mese nel quale vengono prese tutte le decisioni definitive riguardanti i calciatori che si sono trasferiti in prestito durante la stagione. Ci sono diversi riscatti incerti, che riguardano anche il Milan.

Tra coloro che hanno lasciato Milanello in prestito con diritto di riscatto, l’unico che sembra sicuro di essere comprato è Pierre Kalulu, che dovrebbe rimanere alla Juventus in cambio di 14 milioni di euro (ai quali si potranno aggiungere altri 3 milioni di bonus). Niente acquisto a titolo definitivo, invece, per Yacine Adli (Fiorentina) e Lorenzo Colombo (Empoli): in questi casi è tutto ufficiale, quindi servirà trovargli una nuova sistemazione.

Appare scritto anche il non riscatto di Kyle Walker, che il Milan ha prelevato a gennaio dal Manchester City. Salvo sorprese, non verranno investiti i 5 milioni di euro che erano stati concordati. Non c’è ancora un annuncio, però da via Aldo Rossi è trapelato che il terzino inglese farà rientro in Inghilterra.

Calciomercato Milan, prestito a nuove condizioni?

Con la stessa formula di Walker è arrivato anche Riccardo Sottil dalla Fiorentina. Nel suo caso il diritto di riscatto è stato fissato a 10 milioni di euro.

Secondo quanto rivelato da Firenzeviola.it, il Milan non avrebbe ancora scartato l’ipotesi di tenere l’esterno classe 1999. È esclusa la possibilità di comprare il cartellino per i 10 milioni pattuiti durante l’ultima sessione invernale del calciomercato, ma la società rossonera presto parlerà con l’agente di Sottil e anche con la Fiorentina. Si potrebbe concordare un altro anno di prestito.

Anche se nei mesi in rossonero si è visto poco, l’esterno italiano può essere un giocatore prezioso per Massimiliano Allegri. Sa giocare su entrambe le fasce, ha gamba e a Firenze ha mostrato di saper fare anche qualche gol e degli assist. Come riserva potrebbe tornare utile, alle giuste condizioni economiche. Vedremo se il Milan lo tratterrà nelle prossime settimane.