Pulisic-Milan, addio choc: la destinazione è assurda

Uno dei migliori nella difficile stagione appena conclusa, Christian Pulisic è finito nel mirino di diverse squadre in vista della prossima stagione.

Il centrocampista offensivo statunitense si è salvato insieme a Reijnders e pochi altri in un’annata complicata per i colori rossoneri che si è conclusa con la sconfitta in Coppa Italia e l’assenza dalle prossime coppe europee.

Non giocare in competizioni internazionali porterà il Milan a valutare le cessioni di alcuni pezzi pregiati della rosa con Reijnders e Theo Hernandez che al momento appaiono i calciatori destinati a salutare Milanello. Non è da escludere però che possano giungere proposte anche per Pulisic, Leao e Maignan che fanno gola a diverse squadre. In queste ultime ore appare in forte dubbio il futuro dello statunitense che appariva vicino al rinnovo del contratto ma che piace a diversi club.

Il Milan rischia di salutare Pulisic: destinazione a sorpresa per l’americano

Stando a quanto affermato da Ekrem Konur su X, Christian Pulisic sarebbe finito nel mirino di diverse squadre di MLS e Arabia Saudita in vista della prossima stagione oltre ad alcuni club di Premier League che già dalla scorsa estate avevano fatto dei sondaggi per il trequartista rossonero.

Da quello che filtra Massimiliano Allegri appare intenzionato a confermare Pulisic nella rosa della prossima stagione, certo che possa diventare sempre più un punto di riferimento per la squadra rossonera. Il classe 1998 è stato tra i più positivi in una stagione davvero da dimenticare per il Milan ed il fatto che il prossimo mondiale si disputerà negli Stati Uniti porterà il giocatore a dare il meglio durante la prossima annata per arrivare al meglio con la propria nazionale.

Il rinnovo del contratto con il Milan sembrava essere vicino circa due mesi fa ma il finale di stagione da dimenticare del club rossonero ha portato il calciatore a rivedere la propria posizione e chiedere maggiori garanzie per il futuro. L’arrivo di Allegri in panchina sembra aver tranquillizzato diversi calciatori, convinti che con l’arrivo del livornese in panchina ci sia la volontà di tornare presto a lottare per grandi obiettivi.

Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro tra la società e l’entourage di Pulisic per capire se ci siano i margini per chiudere la trattativa relativa al rinnovo di contratto e mettere a tacere le voci che lo vorrebbero via dal Milan in estate. Dal canto suo, Pulisic, ha sempre affermato di trovarsi bene a Milano e di voler proseguire la carriera in rossonero.