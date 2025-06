Rabiot dice sì al Milan: riabbraccia Allegri, c’è l’annuncio del giocatore ()

Arrivano le dichiarazioni del centrocampista francese legatissimo al nuovo tecnico del Milan. Ecco le sue parole che non lasciano dubbi

Con Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, Adrien Rabiot difficilmente avrebbe fatto le valigie. La scelta di tornare a giocare in Francia è arrivata solo a calciomercato finito. Un modo per rilanciarsi e dimostrare a tutti che il suo status è ancora da big.

Questa estate così il centrocampista può lasciare la Ligue 1 e può farlo per una decina di milioni di euro. E’ questo il prezzo fissato al momento della sua firma, meno di un anno fa, ma chi deciderà di puntare sull’ex bianconero sa che dovrà dargli uno stipendio di almeno 5 milioni di euro netti a stagione, compresi i bonus.

L’estate scorsa ci ha pensato concretamente il Milan, ma non è stata raggiunta un’intesa. Adesso potrebbe riprovarci su suggerimento di Massimiliano Allegri che stravede per lui. D’altronde non è un segreto che un anno fa, il tecnico livornese, che si era proposto al Diavolo per il suo approdo a Milano aveva richiesto Morata e Rabiot. Oggi, dunque, potrebbe rifarlo, magari anche in ottica addio di Tijjani Reijnders.

Rabiot chiama il Milan: “Sono disponibile, Allegri ha una mentalità vincente”

Nel frattempo Adrien Rabiot, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha fatto capire di essere pronto ad una nuova avventura, magari con Massimiliano Allegri in panchina, che stima particolarmente: “Scegliere Marsiglia senza la Champions non era scontato. Adesso che ci siamo qualificati, sarebbe importante poterla giocare in quello stadio e in quell’ambiente”.

Il messaggio al Milan è chiaro: “Con Allegri in realtà ci parlo spesso. Giovanni Rossi, il consigliere di De Zerbi, lavora anche con lui e quando lo chiama mi dice: ‘Vieni che ti passo tuo papà’. Con Allegri posso parlare di tutto e non solo di calcio. Lo apprezzo molto come persona. Ha una mentalità vincente. Ed è chiaro, se mi chiama io sarò sempre disponibile a parlarci”.

Le parole del centrocampista francese, dunque, sono davvero nitide. Il 30enne transalpino con la maglia del Marsiglia ha dimostrato di star bene, giocando oltre 2600 minuti e andando in doppia cifra, proprio come piace a Massimiliano Allegri. Chissà che il Diavolo e l’OM non ne parlino. Uno scambio con Ismael Bennacer non sarebbe così impossibile da mettere in piedi.