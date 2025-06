Allegri non ha dubbi: vuole il suo pupillo, ritorno clamoroso in vista

Le ultime sul futuro del Milan. Il tecnico dei rossoneri può essere decisivo per il calciomercato: ecco cosa sta accadendo

Massimiliano Allegri è pronto a prendersi il Milan. Il tecnico livornese è stata la scelta in panchina di Igli Tare e di tutto il gruppo di lavoro, che ha decisi di ripartire da una guida esperta, dopo una stagione disastrosa. L’ottavo posto non è andato giù al mondo rossonero e le cose sono pronte a cambiare.

La rivoluzione tanto attesa in dirigenza, però, non c’è stata e mai ci sarà. L’albanese non andrà a sostituire nessun, se non Antonio D’Ottavio che aveva salutato prima del calciomercato di gennaio. Così Giorgio Furlani continuerà a fare il suo lavoro al pari di Zlatan Ibrahimovic. Anche Geoffrey Moncada resterà comodo sulla sua poltrona nella sede di via Aldo Rossi, anche se dovrebbe tornare a fare il capo degli osservatori, lasciando la sua posizione di Direttore Tecnico.

La rivoluzione potrebbe però avvenire in campo, dopo diversi giocatori sono con le valigie in mano. Lo sono i big, che hanno scritto la storia recente del Milan: per Theo Hernandez e Mike Maignan l’addio è così davvero vicino. Soprattutto il terzino non sembra avere alternative; per il portiere, invece, c’è ancora speranza di veder mettere nero su bianco. Tutto è nelle mani di Igli Tare.

Ovviamente Massimiliano Allegri sarebbe ben felice di poter allenare l’ex Lille. Il tecnico livornese è pronto a dire la sua anche per alcuni calciatori che faranno ritorno dai prestiti. C’è, ad esempio, Alexis Saelemaekers che si aspetta una chiamata da parte dell’ex Juve per ridisegnare insieme il futuro. Il belga ha aperto alla permanenza in rossonero e tutto lascia pensare, che per caratteristiche, l’ex Roma sarà un punto fermo della squadra di Allegri.

Milan, Morata sogna il ritorno: ecco dove

C’è un altro calciatore in prestito, sul quale l’ex Juve avrebbe puntato se fosse arrivato lo scorso anno. Stiamo ovviamente parlando di Alvaro Morata, che a gennaio, però, si è legato al Galatasaray almeno per un anno. Oggi la sua avventura in Turchia è in bilico, ma un ritorno al Milan – nonostante Allegri darebbe il consenso – appare più che complicato.

Così Morata sogna un altro ritorno, quello in Spagna. “Ho altri sei mesi lì al Galatasaray, ma poi non so cosa succederà. Certo che vorrei tornare in Spagna – si può leggere su LaSexta.com -. Farò tutto il possibile per tornare a giocare nel Getafe”. Morata, inoltre, non esclude un approdo al Siviglia. In questi giorni si era parlato di un’offerta ufficiale degli andalusi: “Non è vero, almeno per quanto ne so. Ma il Siviglia è un grande club, come potrei scartarlo?”. Si domanda ancora Morata, che appare davvero desideroso di giocare nuovamente ne LaLiga.