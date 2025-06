Allegri perde altri due pezzi: doppio addio per 45 milioni

Oltre a Reijnders e Theo Hernandez, il Milan valuta altre due cessioni. Ecco chi potrebbe lasciare i rossoneri già nei prossimi giorni

Era ampiamente previsto che il Milan sarebbe stato protagonista della sessione estiva di calciomercato e i primi giorni di trattative stanno rispettando le aspettative.

Poco meno di 24 ore è spuntata la suggestiva indiscrezione sul presunto interessamento del Milan nei confronti di Luka Modric, prossimo a svincolarsi dal Real Madrid al termine del Mondiale per Club. Detto, fatto. Ci sarebbe stata, infatti, un’improvvisa accelerata alla trattativa con Sky Sport che conferma l’ormai prossima definizione dell’affare tra 24-48 ore.

Il Milan si garantisce così, almeno per un anno, un calciatore di grande esperienza, scelto anche per la sua leadership e il suo carisma in una stagione, la prossima, che sarà di rifondazione per i rossoneri. Rifondazione di cui non farà parte Tijjani Reijnders. E’ questione di ore ormai la definizione del trasferimento del centrocampista olandese al Manchester City per circa 75 milioni di euro. Guardiola ha preteso che l’affare si chiudesse subito e il club lo ha accontentato. A meno di clamorosi colpi di scena, Reijnders disputerà il Mondiale con i Citizens.

Milan, addio possibile anche per Maignan e non solo

Mentre Theo Hernandez temporeggia sulla proposta dell’Al Hilal e attende il rilancio di qualche top club per lasciare il Milan, nelle ultime ore è arrivato un altro scossone per il mercato rossonero. E’ stato Fabrizio Romano a rilanciare la notizia di un tentativo del Chelsea per Mike Maignan. L’empasse che perdura da settimane sul rinnovo conferma che il Milan è disposto a valutare offerte per il suo portiere come quella che sta per arrivare dai Blues.

Stando a Ben Jacobs, giornalista di GiveMeSport, dopo i colloqui positivi delle scorse ore, il Chelsea ha pronta la prima proposta da 20 milioni di sterline (circa 23 milioni di euro) per il Milan. Da parte di Maignan ci sarebbe stata apertura al trasferimento e – ricordiamo – anche il Chelsea partecipa al Mondiale. Pertanto, se la volontà dei due club dovesse combaciare, non è affatto escluso che anche il capitano rossonero possa lasciare il Milan già nei prossimi giorni.

Non disputerà il Mondiale per Club, il Bayer Leverkusen. Perso Tah, passato ai rivali del Bayern Monaco a parametro zero, i tedeschi hanno individuato il suo sostituito in Malick Thiaw. Venticinque milioni, questa l’offerta che potrebbe essere recapitata a breve al Milan che si è già mossa sui possibili sostituti. Tra i preferiti di Tare c’è Mario Gila, centrale della Lazio che lui stesso ha portato in biancazzurro, acquistandolo dal Real Madrid. Gila ha molto mercato tra i club della Liga. Convincere Lotito a cederlo sarà impresa ardua.