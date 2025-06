Chiesto lo sconto, il Milan deve rinunciare a 4 milioni per chiudere

Il Milan potrebbe chiudere un’operazione nel giro di pochi giorni con uno sconto che sarà necessario per ufficializzare l’affare.

Dopo una stagione da dimenticare in casa Milan è iniziata l’opera di rivoluzione in casa rossonera con la società che a stretto giro di posta ha ufficializzato l’arrivo prima di Igli Tare come direttore sportivo e poi di Massimiliano Allegri come allenatore.

Prima di pensare alle pedine da aggiungere alla rosa, il Milan dovrà pensare alle cessioni per sfoltire un organico che è troppo ampio per competere solo su due fronti. L’obiettivo di Igli Tare è quello di trovare un’intesa per i calciatori che a breve dovranno tornare dai vari prestiti. Al momento il solo Kalulu appare certo di restare alla Juventus con i bianconeri intenzionati ad esercitare il diritto di riscatto di circa 14 milioni di euro.

Milan, si chiude con lo sconto: operazione in uscita per i rossoneri

Il Bologna ha informato il Milan di non voler versare nelle casse dei rossoneri i 12 milioni di euro richiesti per il riscatto di Tommaso Pobega che potrebbe far ritorno a Milanello durante l’estate. L’affare potrebbe però concludersi se il Milan dovesse abbassare le sue richieste di circa 4 milioni di euro.

I rossoblu sono soddisfatti del rendimento di Tommaso Pobega in questa stagione con il classe 1999 che potrebbe restare alla corte di Vincenzo Italiano per una somma intorno agli 8 milioni di euro. L’ex Torino è un pupillo del tecnico che lo ha avuto a disposizione ai tempi dello Spezia e che lo ha chiesto alla propria dirigenza durante la scorsa estate.

Pobega non rientra nei piani del Milan in vista della prossima stagione considerato il fatto che il club dovrà sfoltire un organico troppo ampio considerato il fatto che la squadra non parteciperà alle prossime competizioni europee. Lo stesso discorso vale per giocatori come Okafor, Adli, Bennacer e Lorenzo Colombo che sono destinati a trovare una nuova squadra in vista della prossima stagione.

Diverso il discorso riguardante Alexis Saelemaekers con il centrocampista belga che piace molto a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sarebbe infatti felice di averlo a disposizione durante la prossima stagione considerato anche il suo ottimo rendimento con la maglia della Roma. Per quello che riguarda Adli invece, il francese potrebbe finire in uno scambio con il Torino col Milan fortemente intenzionato a chiudere il colpo Ricci in mezzo al campo.