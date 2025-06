Federica Masolin in lacrime, è accaduto tutto dopo la finale di Champions League

Momento super toccante a Sky Sport dopo Psg-Inter: le parole di Luis Enrique fanno commuovere tutti, compresa la giornalista Federica Masolin

Sono passati tre giorni dalla finale di Champions League fra Paris Saint-Germain e Inter e il mondo del calcio è ancora incredulo per quanto accaduto. Una sconfitta storica, umiliante per la squadra nerazzurra, distrutta dai colpi dei francesi che hanno preparato una partita tatticamente perfetto. Superiorità imbarazzante da parte degli uomini di Luis Enrique contro quelli di Simone Inzaghi, che hanno potuto farci poco o nulla: gli avversari sono stati nettamente superiori e non hanno potuto fare che arrendersi fin dai primi minuti della gara.

Mai in una finale europea c’è stato un passivo così ampio (cinque gol). Un successo di grande portata del Psg con la grande firma di Luis Enrique. Lo aveva promesso: senza Kylian Mbappé sarebbe stato un Psg, paradossalmente, più forte perché sarebbe stato più squadra, e così è stato. Le prestazioni di Dembele, di Doué, di Kvaratskhelia e di tutti gli altri ne sono una prova: tutti pronti a sacrificarsi, l’uno per l’altro, grazie alle direttive di quello che oggi si può considerare il miglior allenatore al mondo.

Luis Enrique, parole da brividi: Federica Masolin non trattiene le lacrime

Una serata speciale per Luis Enrique, che ha vinto così la sua seconda Champions League da allenatore dopo quella con il Barcellona ancora contro un’italiana: la Juventus nel 2015. A differenza di quanto fece a Berlino in questa occasione, stavolta Luis Enrique non ha potuto festeggiare insieme a Xana, la sua figlia più piccola, venuta a mancare nel 2019 in seguito ad una brutta malattia.

Quelle immagini di Luis Enrique e di Xana che festeggiano al centro del campo le abbiamo tutti impresse nelle mente. L’allenatore ha trovato però la grande forza di andare avanti e di portare sempre con sé la sua bambina. Ha comunque avuto modo di festeggiare con lei con una maglia speciale che ritrae entrambi, in versione cartone animato, a festeggiare con la bandiera come fecero all’epoca. “Non ho bisogno di vincere una Champions o una partita per ricordarla, Xana è sempre con me, non fisicamente ma spiritualmente“. Sono queste le dichiarazioni che ha rilasciato a fine partita ai microfoni di Sky Sport.

Bravo Cambiasso, che prende il microfono e la parola per permettere alla Masolin, incinta, di riprendersi dalle parole di Luis Enrique sulla figlia scomparsa.

E mentre le pronunciava, la giornalista Federica Masolin, che diventerà presto madre, non è riuscita a trattenere le lacrime (come chiunque altro abbia ascoltato quelle dichiarazioni). Esteban Cambiasso, talent di Sky Sport, ha capito il momento di commozione di Masolin ed è intervenuto, dandole così il tempo di riprendersi. Un momento toccante che ha reso ancor più speciale una serata brutta per l’Inter ma straordinaria per il Psg, per Luis Enrique e per tutti gli appassionati di calcio.