Il ritorno è clamoroso: il Milan lo vuole per affiancare Allegri

Il Milan sta pensando ad un clamoroso ritorno in rossonero: è una leggenda del club molto apprezzata dai tifosi

Il Milan ha deciso di cambiare completamente modus operandi rispetto alla passata stagione. La scelta di Massimiliano Allegri per la panchina è il primo chiaro segnale, così come l’arrivo di un direttore sportivo, nel caso specifico Igli Tare, ex dirigente della Lazio. E anche sul mercato le cose sembrano cambiate: l’indiscrezione che sta facendo sognare i tifosi in questi minuti riguarda un possibile assalto a Luka Modric, che ha appena deciso di dire addio al Real Madrid dopo tantissimi anni.

A 39 anni, legato al Milan da sempre (la sua foto da bambino in maglia rossonera è virale da tempo), sarebbe un grande innesto per alzare il livello della squadra. E un altro segnale che le cose sono cambiate potrebbe arrivare da un nuovo ingresso in squadra legato al passato: un nome molto apprezzato dai tifosi e che riporterebbe a Milanello un po’ di quei valori che hanno da sempre contraddistinto il Milan rispetto a tutte le altre squadre.

Ambrosini torna al Milan? L’idea c’è, i dettagli

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan sta riflettendo sull’ingaggio di Massimo Ambrosini. L’opinionista DAZN è molto stimato dai tifosi: le sue riflessioni e le sue dichiarazioni sul Milan, sempre molto dirette, chiare e oneste, hanno sempre trovato grande complicità coi sostenitori rossoneri. Che da tempo vorrebbero un suo ritorno con un ruolo importante.

Il Milan non è una squadra come le altre e questo società, dirigenza e proprietà non lo hanno ancora capito chiaramente. La figura di Paolo Maldini era fondamentale: non solo per le sue qualità da dirigente ma anche per quello che rappresenta nella storia del club e nella storia del calcio agli occhi dei giocatori. Ambrosini è una leggenda dei rossoneri: ha passato una vita intera con questi colori e sa benissimo cosa significa giocare per il Milan.

Con le sue doti umane e comunicative, saprebbe farlo capire ai giocatori, che troppo spesso, nel corso di questi ultimi due anni, in assenza di Maldini, hanno rispettato poco la maglia che indossavano. Ma in che ruolo può arrivare Ambrosini? L’idea del Milan, scrive Calciomercato.com, è quella di affiancarlo ad Allegri, e quindi una sorta di team manager, che può vivere lo spogliatoio e la panchina, stare vicino all’allenatore e alla squadra.