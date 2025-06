L’Inter toglie il record al Milan: tutta colpa della finale di Monaco

Si continua a parlare ancora della finale di Monaco di Baviera, in cui la squadra di Simone Inzaghi ha perso 5 a 0. Addio record del Milan

E’ stato letteralmente un massacro sportivo. Psg-Inter non verrĂ dimenticata così facilmente dal popolo nerazzurro, che dovrĂ fare i conti con questo match per tutta la vita. Impossibile archiviare un 5 a 0. Un passivo così netto, imposto dai francesi ai nerazzurri.

E dire che Marcus Thuram e compagni erano certi di portare a casa la coppa, ma così non è stato e la stagione alla fine è stata un’annata da zero titoli. In queste ore i nerazzurri proveranno a ripartire e il summit con Simone Inzaghi servirĂ a capire se lo faranno con il proprio condottiero o se si dovrĂ virare su un’altra guida tecnica.

Della finale di Champions League, però, non smetterĂ di parlare per un po’. Psg-Inter, d’altronde, è stata la partita dei record e uno di questi ha portato i francesi a battere il Milan. Sì perchĂ© il 5 a 0 è il passivo in finale con il piĂą ampio margine di gol tra le due squadre (cinque gol di scarto). Viene così superato così anche il 4-0 che il Milan aveva inflitto al Barcellona nella finale di Atene del 1994.

Record su record: Psg-Inter è indimenticabile per i francesi, disastro nerazzurro

Opta esperto in statistiche nel mondo del calcio ha scritto sul proprio profilo X una serie di record stabiliti in Psg vs Inter, oltre a quello di cui abbiamo parlato:

2 – Per la prima volta una squadra ha subito due gol nei primi 20 minuti di una finale di UEFA Champions League. Shock.#UCLfinal #UCL pic.twitter.com/WzMIOyScOu — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 31, 2025

3 – DĂ©sirĂ© DouĂ© è il primo giocatore ad aver preso parte ad almeno tre gol in una finale di UEFA Champions League. GoldenBoy. #UCLfinal https://t.co/Nkc0ExYTBU — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 31, 2025

5 – L’Inter è la prima squadra a subire cinque gol in una finale di UEFA Champions League; considerando anche la Coppa dei Campioni non accadeva dal 1962 (Benfica-Real Madrid 5-3). Cinquina.#UCLfinal #UCL pic.twitter.com/HGT3F3Ihlc — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 31, 2025

