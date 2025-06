Milan, è lui il primo colpo per la difesa di Allegri: affare da 15 milioni

Massimiliano Allegri sarà accontentato: vuole il difensore e il Milan è pronto ad acquistarlo, pronto il colpo da 15 milioni

Il Milan ha la necessità di risolvere un bel po’ di problemi della rosa. C’è in corso una vera e propria diaspora: è palese che la mancata qualificazione alla Champions League è una bella botta per il bilancio della società, che per questo ha messo alla porta tutti i giocatori con un buon potenziale economico. Tijjani Reijnders al Manchester City sembra solo questione di tempo, Theo Hernandez è stato venduto all’Al-Hilal ma il francese attende chiamate dall’Europa e, infine, è in vendita anche Mike Maignan, col quale si sono interrotte le trattative per il rinnovo di contratto.

Sul portiere francese c’è il Chelsea, ma occhio anche al Manchester United (che vuole cambiare Onana) e al Psg se non dovesse rinnovare Donnarumma. Fra le uscite certe c’è anche quella di Tomori e potrebbe andar via anche Thiaw in caso di buone offerte. Per questo il Milan è alla ricerca di un difensore centrale e il primo obiettivo è stato ormai individuato. E piace soprattutto a Massimiliano Allegri, che spinge per il suo acquisto.

Milan, scelto il difensore: Allegri lo vuole

Uno dei migliori per rendimento di questa stagione di Serie A per quanto riguarda la difesa è Giovanni Leoni, giovanissimo centrale del Parma. Classe 2006, ha fatto davvero una grande annata ed è finito inevitabilmente nel mirino di tutte le big italiane e non solo. La Juventus è su di lui da tempo e anche l’Inter ci sta facendo un pensiero, ma entrambe le squadre al momento sono impegnate su altri fronti e altre priorità.

L’unica squadra che può insidiare il Milan è il Napoli: risolta la questione Antonio Conte, ora gli azzurri sono già al lavoro sul mercato, concentrati esclusivamente sul rinforzare la rosa e accontentare le richieste dell’allenatore. Ecco perché i rossoneri devono muoversi: Allegri, come detto, ha dato il suo via libera per l’acquisto e adesso tocca alla dirigenza, nella figura di Tare soprattutto, ad andare fino in fondo. Il Parma potrebbe cederlo per 15 milioni: onestamente, un affare a queste cifre per un ragazzo così giovane e così talentuoso. In questo momento i rossoneri sembrano concentrati sulle uscite, ma è il caso di portare avanti i colloqui anche per gli altri, per non rischiare di rimanere a mani vuote.