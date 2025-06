Modric al Milan, accelerata per chiudere l’affare: i dettagli

Il centrocampista croato potrebbe vestire la maglia rossonera nella prossima stagione: ecco le ultime notizie.

Quella che per qualcuno era solo una delle tante voci di mercato potrebbe diventare presto realtà. Ci riferiamo al trasferimento di Luka Modric al Milan.

Il 39enne centrocampista ha un contratto in scadenza a fine giugno 2025 e non rinnoverà, il suo addio al Real Madrid è stato già annunciato ufficialmente. Prenderà comunque parte al Mondiale per Club con la maglia blanca, però poi sarà libero di cambiare squadra a parametro zero.

Igli Tare, sicuramente in accordo con Massimiliano Allegri, ha deciso di farsi avanti per provare a portarlo a Milanello. Nelle ultime ore sono arrivate notizie che danno per altamente probabile l’arrivo del giocatore in rossonero.

Calciomercato Milan, può arrivare Modric: le ultime news

Secondo le informazioni che abbiamo raccolto e che sono state confermate anche da altre fonti giornalistiche, Modric potrebbe davvero approdare al Milan. Tare sta accelerando per cercare di chiudere in fretta l’operazione.

Il centrocampista croato ha già aperto al trasferimento a Milano e si punta raggiungere l’accordo totale entro 24-48 ore. Sicuramente il contratto sarà di durata annuale, magari con un’opzione per un eventuale prolungamento di un altro anno. Secondo La Gazzetta dello Sport, lo stipendio potrebbe essere sui 3-3,5 milioni di euro netti annui.

Anche se Modric non è più giovanissimo, è ancora abbastanza integro fisicamente: nella stagione 2024/2025 ha collezionato oltre 50 presenze con il Real Madrid. Spesso è subentrato, però in un Milan senza coppe europee (quindi senza impegni infrasettimanali) e in una Serie A con ritmi più bassi potrebbe avere un buon impatto. Ovviamente va gestito nella maniera corretta per permettergli di avere il massimo della performance.

È chiaro che il mercato del Milan a centrocampo non si limiterà all’ingaggio di Modric. Andrà via Tijjani Reijnders, ormai vicino al Manchester City, e probabilmente serviranno altri due rinforzi nel reparto. Non sono incedibili neppure i vari Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah, la mediana potrebbe essere profondamente rivoluzionata.