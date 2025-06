Rinnovo in stallo, Maignan vola in Inghilterra

Il portiere francese potrebbe lasciare il Milan già in questa sessione di calciomercato: il punto della situazione legata al transalpino

E’ partito con il piede sull’acceleratore l’avventura di Igli Tare al Milan. Subito grande lavoro per il nuovo direttore sportivo dei rossoneri, chiamato a risolvere diverse criticità. Così dopo aver risolto il problema legato all’allenatore, mettendo le mani su Massimiliano Allegri, l’albanese ha ovviamente spostato le proprie attenzioni sui calciatori.

I casi spinosi sono quelli legati a Theo Hernandez, Tijjani Reijnders e Mike Maignan. Proprio per quanto riguarda il portiere francese arrivano novità. La situazione legata al suo rinnovo non si è ancora sbloccata. L’affare vive una fase di stallo ormai da settimane: a dicembre Milan e Maignan avevano raggiunto un accordo per un prolungamento fino al 2029 a cinque milioni di euro netti a stagione. Il passo indietro dei rossoneri ha però bloccato tutto, innervosendo il francese.

Toccherà chiaramente a Igli Tare ricostruire il rapporto tra le parti, ma nel frattempo dall’Inghilterra è tornato a farsi sotto il Chelsea. Il club londinese ha bussato alle porte del Diavolo, chiedendo informazioni per Maignan. Come è noto, al Milan nessuno è davvero incedibile, così per far partire il portiere francese, il club rossonero potrebbe accontentarsi di una cifra sui 30 milioni di euro. La scadenza fra poco più di un anno ha ovviamente fatto crollare il prezzo.

Milan, non solo Maignan: ore calde per il futuro di Theo Hernandez e Reijnders

In questa lunga e calda estate rischia di poter salutare tre dei suoi giocatori più forti. Dopo una stagione più che complicata, i big possono fare le valigie. Mike Maignan non è l’unico a rischiare. Il giocatore che certamente saluterà Milano è Theo Hernandez, messo alla porta dalla dirigenza.

Anche durante l’ultimo summit avuto tra Igli Tare e l’agente del terzino sinistro non c’è stato alcun passo avanti per il rinnovo. Il Milan ha di fatto invitato Theo Hernandez a salutare la compagnia. Servono 35 milioni per l’addio e al momento la squadra che ha fatto passi concreti per prenderlo è stata l’Al Hilal, ma l’ex Real Madrid non è molto convinto della destinazione. Servirà tempo, servirà che una big europea si presenti con una proposta concreta sia per il giocatore che per il Milan. Poi ovviamente ci sarà da attendere ancora dei giorni per capire se il Manchester City proverà davvero a prendere Tijjani Reijnders.