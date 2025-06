Addio Maignan? 5 idee per sostituirlo al meglio: tre arrivano dalla Serie A

Il Milan ha aperto alla cessione di Maignan e parla col Chelsea. Chi può sostituire il francese? Cinque idee sul piatto di Tare

C’è il cartello “Fuori tutto” all’esterno di Casa Milan. Tijjani Reijnders sarà presto un nuovo giocatore del Manchester City e a breve potrebbe unirsi a lui anche Theo Hernandez: non convinto dell’Arabia Saudita, potrebbe invece accettare la proposta dell’Atletico Madrid, che deve prima trattare coi rossoneri e raggiungere un accordo sul cartellino (con il possibile inserimento di Molina come contropartita tecnica).

Ma le cessioni potrebbero non essere finite qui: anche Mike Maignan, in scadenza di contratto come Theo Hernandez fra un anno, è stato messo alla porta. Si è già interessato a lui il Chelsea, ma potrebbero inserirsi anche altre squadre (occhio a cosa succederà fra il Psg e Donnarumma per il rinnovo). L’idea di Giorgio Furlani e Igli Tare sembra piuttosto chiara: fare piazza pulita e ricominciare da zero, una manovra già iniziata a gennaio con gli addii di Davide Calabria e Ismael Bennacer. Sostituire Maignan non sarà per niente semplice, ma qualche idea c’è già.

Il sostituto di Maignan: cinque idee per Tare

Il primo nome sulla lista del Milan per la porta è quello di Vanja Milinkovic-Savic, il fratello di Sergej reduce da ottime stagioni con la maglia del Torino. Per rendimento, è senza ombra di dubbio uno dei migliori portieri della Serie A di questi ultimi anni. Un para rigori, abile in ogni aspetto del ruolo e dotato anche di grande carattere, personalità e leadership. Il Torino lo valuta almeno 20 milioni e potrebbe essere una buona soluzione, ma non è l’unica che si sta valutando in casa rossonera.

Di ottimi portieri in Serie A ce ne sono davvero tanti: uno di questi, anche lui fra i migliori per rendimento, è Svilar della Roma, che non ha ancora rinnovato il contratto (attualmente in scadenza a giugno 2027). Il Milan segue con attenzione l’evolversi della situazione, ma con due anni ancora di accordo i giallorossi possono spingersi più in là nelle richieste – si parla di un valore di 40 milioni. Sembra piuttosto difficile che il Milan possa acquistare un portiere ad una cifra più alta della cessione di Maignan, e per questo è da considerare una pista complicata.

Carnesecchi dell’Atalanta è un’altra strada da seguire, ma anche per lui le cifre sono piuttosto gonfie. Idee dall’estero: tiene sempre banco quella che porta ancora al Lille, da dove viene Maignan: l’ottimo Lucas Chevalier è un profilo da seguire con attenzione, in scadenza a giugno 2027 (come Svilar). Se Mike dovesse essere venduto al Chelsea, il Milan potrebbe provare a chiedere informazioni per Petrovic, in prestito allo Strasburgo nell’ultima stagione. Anche lui si può inserire in questa lista di possibili obiettivi, senza escludere eventuali sorprese.