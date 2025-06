Altra cessione in Premier League: via dal Milan in prestito con diritto di riscatto

Non solo Reijnders, anche un altro calciatore rossonero potrebbe trasferirsi in Inghilterra in estate: ecco di chi si tratta.

Sarà un calciomercato estivo con tante operazioni in entrata e in uscita quello del Milan. Igli Tare ha ereditato una situazione non semplice e si sta impegnando per allestire una squadra in grado di lottare per lo Scudetto.

Purtroppo, a breve i tifosi potrebbero ricevere una grossa delusione: Tijjani Reijnders è sempre più vicino al trasferimento al Manchester City. Uno dei migliori giocatori della squadra, nonché uno dei pochi a salvarsi nell’ultima negativa stagione, dovrebbe andare a giocare in Premier League. I Citizens si stanno avvicinando ai 75 milioni di euro richiesti dal Diavolo per vendere il proprio gioiello.

Si dovrebbe chiudere a breve, salvo colpi di scena. Pep Guardiola ha voluto fortemente Reijnders come rinforzo per il centrocampo e verrà accontentato.

Milan, non solo Reijnders: un altro rossonero in Inghilterra

Oltre all’ex AZ Alkmaar, anche qualcun altro che potrebbe trasferirsi in Premier League nelle prossime settimane. Non ci riferiamo a Fikayo Tomori, che da tempo viene dato di ritorno Inghilterra.

Anche Samuel Chukwueze potrebbe continuare la sua carriera in quello che oggi è considerato il migliore campionato del mondo. Nell’ultima sessione invernale del calciomercato era stato vicinissimo al Fulham, che potrebbe rifarsi avanti, come potrebbero provarci anche altre società della Premier League.

Una potrebbe essere l’Aston Villa, allenato da quell’Unai Emery che ha già lavorato con Chukwueze al Villarreal. I Villans potrebbero proporre un’operazione in prestito con diritto di riscatto, anche se probabilmente il Milan cercherà di inserire almeno un obbligo di riscatto che scatterebbe a determinate condizioni.

Il club rossonero aveva speso 21,1 milioni di euro per comprare il nazionale nigeriano dal Villarreal nel calciomercato estivo 2023. Servono circa 12,8 milioni per evitare una minusvalenza a bilancio. Certamente il Milan vuole cedere Chukwueze a una cifra abbastanza superiore a questa, anche se la sua stagione non è stata particolarmente esaltante: 5 gol e 3 assist in 36 presenze.

L’esterno 26enne non ha avuto una grande continuità di impiego, non è riuscito a dimostrare il suo valore. Avere Christian Pulisic come concorrente nel ruolo non è facile, però ci si aspettava qualcosa in più da lui. Massimiliano Allegri non si opporrà alla sua cessione, ma Igli Tare non vuole fare regali e cederà solo alle giuste condizioni.