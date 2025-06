Dalla Juve al Milan, che tradimento: affare da 10 milioni

Allegri comincia ad incidere sul mercato del Milan: il neo allenatore rossonero vuole un colpo clamoroso, tifosi della Juventus distrutti

La nuova era targata Massimiliano Allegri è finalmente cominciata. Il Milan ha deciso di puntare di nuovo sul tecnico di Livorno, ad 11 anni dal suo addio alla società rossonera. E in tal senso si sta già lavorando su quelli che saranno i nomi da portare a Milanello il prima possibile.

Proprio per quel che concerne le entrate Allegri potrebbe spingere per una soluzione pazzesca che lascerebbe senz’altro di stucco i tifosi della Juventus. Così Tare può mettere a segno un colpo davvero clamoroso: dai bianconeri al Milan, lo scenario che va delineandosi avrebbe del clamoroso.

Igli Tare ha intenzione di lavorare a stretto contatto col tecnico e quindi uno dei prossimi affari in casa Milan potrebbe, per volere di Allegri, riguardare non troppo da lontano pure la Juventus. Un tradimento pazzesco è all’orizzonte: a determinate condizioni, infatti, tutto sarà possibile.

10 milioni e Juve tradita: c’è il Milan

Il punto sul mercato del Milan lo ha fatto poche ore fa ‘La Gazzetta dello Sport’ che ha sottolineato l’importanza del piano rossonero soprattutto a centrocampo. Con Tijjani Reijnders affascinato all’idea di approdare in Premier League al Manchester City – da Via Aldo Rossi aspettano un’offerta da 70 milioni, già agli inizi di questo mese – torna di moda un nome che piace da sempre ad Allegri.

Adrien Rabiot potrebbe a conti fatti essere una delle sorprese del nuovo Milan che ha in mente Allegri. L’allenatore livornese ha un ottimo rapporto con la mezzala dell’Olympique Marsiglia con cui ha condiviso anni positivi a Torino. Dopo l’esperienza quinquennale alla Juve, Rabiot ha scelto di tornare in Francia ma il ‘richiamo’ del suo ex mister potrebbe cambiare ancora le carte in tavola. Il Milan, a tal proposito, potrebbe essere favorito da un fattore: la clausola rescissoria da 10 milioni presente nel contratto del centrocampista transalpino, valido fino al 30 giugno 2026.

Una cifra decisamente alla portat, dunque, per vedere l’addio al Marsiglia e il ritorno in Serie A, alla corte di Max Allegri, stavolta sulla sponda rossonera del Naviglio. Rabiot già un anno fa, quando lasciò da svincolato la Juventus, fu uno dei nomi sondati dalla dirigenza di Via Aldo Rossi per rimpolpare la mediana. Il nodo, ieri come oggi, resta sempre l’ingaggio.

In Francia Rabiot guadagna 3,5 milioni di euro a stagione che, aggiungendo i bonus, superano i 5. In questa stagione ha segnato 10 gol con 6 assist in 31 presenze. Potrebbe essere lui, dunque, l’uomo di fiducia a cui affidare il post Reijnders. Per un centrocampo decisamente più muscolare e dinamico, in pieno stile Allegri.