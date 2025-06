Donnarumma all’Inter, alto tradimento: l’annuncio ufficiale

Le ultime sul futuro del portiere italiano del Psg: il calciatore può lasciare Parigi e la Francia, per un nuovo trasferimento

Un blitz improvviso, tutto nella sede dell’Inter. Dopo la giornata che i tifosi nerazzurri non dimenticheranno così in fretta, che ha portato alla separazione con Simone Inzaghi, il club milanese ha già voltato pagina. Oggi si sono così intensificati i contatti per il nuovo allenatore, ma allo stesso tempo tanto calciomercato.

E in casa Inter si sogna così il grande colpo per far tornare l’entusiasmo tra i tifosi, oggi ovviamente affranti per quanto successo lo scorso 31 maggio a Monaco di Baviera. Il mercato è ciò che serve per pensare ad altro, per pensare positivo. Mettere le mani su Gianluigi Donnarumma sarebbe certamente l’affare perfetto: il classe 1999, capitano della Nazionale, verrebbe, d’altronde, strappato alla squadra che ha umiliato l’Inter in finale. Il colpo Donnarumma, inoltre, non metterebbe di certo di buonumore i sostenitori del Milan.

Il blitz di Enzo Raiola, agente del portiere, nella sede di viale della Liberazione, non poteva chiaramente passare inosservato: “Donnarumma piace all’Inter, inutile nasconderlo. Piace a tante squadre. Oggi però non c’è nessun discorso con l’Inter, zero assoluto. Napoli? Pura fantasia, non c’è nulla. Non abbiamo fatto nessuna battuta, solo le congratulazioni per la vittoria del PSG. Gigio ha salutato tutta la squadra nello spogliatoio a Monaco e gli amici di Nazionale”. Riporta Calciomercato.it

Donnarumma, tra Psg e Nazionale

L’Inter, dunque, è vigile su Donnarumma, ma al momento niente di concreto, ma il contratto con il Psg scade nel 2026: “Abbiamo avuto un confronto col PSG dopo la finale e a breve ne riparleremo. Tutto senza nessuna fretta”.

Con Raiola i giornalisti hanno parlato anche di Italia e di Simone Inzaghi: “L’Italia per Donnarumma lui è fondamentale, subito dopo la Champions è entrato nel mood della Nazionale che gli sta molto a cuore. È troppo importante arrivare a questa benedetta qualificazione per il Mondiale”.

Su Inzaghi: “Non è una cosa che è nata l’altro giorno, c’era già qualcosa. Non si è deciso dopo la finale. Avevano l’idea che il mister poteva partire e si sono premuniti sul dopo. Credo che abbiano una lista di priorità e presto faranno la loro scelta. Poi, chiunque allenatore vorrebbe venire qua per allenare l’Inter”. Va sottolineato che l’incontro tra l’Inter ed Raiola è stato soprattutto per discutere del futuro di Cocchi, altro suo assistito.