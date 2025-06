Doppio accordo trovato: tifosi del Milan in lacrime

Uno scenario dolorosissimo per i sostenitori del ‘Diavolo’: doppio accordo, così il Milan sta per dirgli definitivamente addio

La storia si ripete. Il Milan, come quasi ogni anno da un pò di tempo a questa parte, è pronto a vivere una vera e propria rivoluzione sul piano tecnico. L’approdo di Massimiliano Allegri parla chiaro e stacca in maniera corposa il vissuto della squadra rossonera dopo aver accolto – fallendo – prima Paulo Fonseca e poi Sergio Conceicao.

Parallelamente è evidente come la firma di un uomo mercato come Igli Tare rappresenti una garanzia, tanto nello scouting di talenti da far esplodere in rossonero quanto per la programmazione a breve termine. E così in casa Milan si sta facendo proprio questo: programmare.

Dopo un’annata così deludente spazio a tanti addii che, inevitabilmente, porteranno altrettanti nuovi innesti nelle prossime settimane. Proprio per il capitolo cessioni non arrivano affatto buone notizie: il popolo rossonero rimane con il fiato sospeso.

Milan, tifosi distrutti: annuncio in arrivo

Ekrem Konur, giornalista turco particolarmente informato sulle vicende del mercato internazionale, nelle scorse ore ha aggiornato i suoi followers su ‘X’ con un messaggio che non lascia presagire nulla di buono per il club di Via Aldo Rossi. Un clamoroso addio è vicino all’ufficialità ed i tifosi del Milan non potrebbero essere più tristi ed arrabbiati.

Si è parlato molto negli ultimi tempi della possibilità che Tijjani Reijnders potesse lasciare il Milan al termine dell’attuale stagione. Uno scenario che col passare dei giorni sta tramutandosi sempre più in qualcosa di concreto, che rischia di lasciare di stucco l’intero popolo rossonero. Si sa come il Manchester City sia più che interessato al nazionale olandese, arrivato al Milan per appena 20 milioni e che oggi viene valutato dai vertici rossoneri quasi il quadruplo.

Una potenziale plusvalenza davvero incredibile: secondo Konur, ormai, siamo quasi arrivati alla chiusura dell’affare. Pare infatti che i ‘Citizens’ – che si stanno muovendo su più fronti per rinforzarsi in vista del Mondiale per Club di fine mese – siano vicinissimi a chiudere in via ufficiale due colpi da capogiro. “Il Manchester City ha trovato un accordo personale con i centrocampisti Tijjani Reijnders del Milan e Rayan Cherki del Lione”, ha scritto sul suo profilo il giornalista turco.

“Il City punta a completare entrambi gli acquisti in tempi brevi”, ha aggiunto Konur riferendosi dunque alle tempistiche per l’annuncio del club inglese. Pare quindi sempre più probabile che Reijnders lasci il Milan e si ritrovi addirittura protagonista nel Mondiale per Club agli ordini di Pep Guardiola. 15 gol e 5 assist in 54 presenze complessive per l’olandese in quella che, a questo punto, sarà stata la sua ultima stagione col Milan.