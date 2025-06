Il Milan saluta Reijnders: accordo col Manchester City, le cifre

Ultim’ora: il titolarissimo della squadra rossonera è ormai prossimo alla cessione, ultimi dettagli da sistemare e sarà addio.

Anche se Giorgio Furlani aveva dichiarato che il Milan non era costretto a sacrificare dei giocatori importanti per esigenze di bilancio, qualche cessione pesante ci sarà lo stesso. Come si è visto in passato con Sandro Tonali, nessuno è incedibile di fronte a offerte considerate irrinunciabili.

Stavolta tocca a Tijjani Reijnders, obiettivo di mercato del Manchester City da diverse settimane. Reduce da una stagione con 15 gol e 5 assist, la migliore della sua carriera, il nazionale olandese ha attirato l’attenzione di Pep Guardiola. Nonostante il rinnovo del contratto firmato a marzo, l’ex AZ Alkmaar è ormai destinato a proseguire la sua carriera in Premier League.

Calciomercato Milan, Reijnders al Manchester City: i dettagli

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato è ormai fatta per il passaggio di Reijnders al Manchester City. La negoziazione è giunta alla fumata bianca ed emerge anche l’importo dell’operazione.

Fonti autorevoli come Gianluca Di Marzio, Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno confermato che è stato trovato l’accordo di massima tra i club. Il Milan incasserà circa 70 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra che consentirà ai rossoneri di mettere a bilancio una grande plusvalenza, dopo aver speso 20,5 milioni per comprare Reijnders dall’AZ Alkmaar nel mercato estivo 2023. Da ricordare che al club della Eredivisie spetta il 10% della plusvalenza realizzata.

I tifosi sono un po’ preoccupati per questa cessione, dato che Reijnders era una delle poche certezze di un Milan che nell’ultima stagione è arrivato ottavo nella classifica della Serie A ed è rimasto fuori da tutte le coppe europee. Perderlo è qualcosa di pesante per la squadra, toccherà al direttore sportivo Igli Tare saper usare bene i soldi incassati dalla vendita del nazionale olandese per rinforzare l’organico.

Il centrocampo del Milan è praticamente da rifare. Gli unici certi di restare sono Youssouf Fofana e Warren Bondo, arrivati nella scorsa stagione. Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah hanno deluso, le offerte verranno valutate. Poi ci sono centrocampisti che avevano lasciato Milanello in prestito e per i quali si attendono notizie riguardanti i riscatti: Tommaso Pobega (Bologna) e Ismael Bennacer (Marsiglia). Rientra sicuramente, ma per essere poi ceduto, Yacine Adli: la Fiorentina ha già annunciato che non verrà riscattato.