Reijnders scarica il Milan: parole che fanno malissimo e il prezzo delude

Le ultime sull’olandese in Inghilterra. I dettagli dell’affare e le sue dichiarazioni: il punto della situazione

Sono arrivate le dichiarazioni di Tijjani Reijnders che fanno capire come l’avventura al Milan sia ormai un ricordo. Il club rossonero è il passato per l’olandese pronto ad abbracciare il Manchester City e Pep Guardiola: “I club sono ancora in trattativa – riportate dal sito voetbalzone.nl – Per me è solo una questione di attesa. Ho avuto personalmente un anno fantastico al Milan. La Premier è incredibile, la sogni da ragazzo“.

Si è dunque scritta la parola fine sul Milan. La speranza adesso è che da parte di Tijjani Reijnders arrivi il giusto ringraziamento. Queste dichiarazioni, però, fanno capire come lo status del club rossonero sia totalmente da ricostruire. Il Milan glorioso, che veniva considerato un punto di arrivo e non un trampolino di lancio non esiste proprio più.

E’ la dura realtà che descrive perfetta cosa è diventato il Diavolo negli ultimi anni. La gestione RedBird, con Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic, ha chiaramente peggiorata la situazione. E dire che nel pre-gara di Milan-Monza, di pochi giorni fa, l’Amministratore delegato aveva dichiarato: “Io mi focalizzerei su cosa ci serve per rinforzarci, perchè ci sono stati degli errori anche nella pianificazione della rosa. Per come siamo gestiti non saranno necessari dei sacrifici”. Parole che il vento non ha spazzato via, visto che nelle testa di tutti i tifosi del Milan sono fortemente presenti

Milan, ok… il prezzo è sbagliato

Ora ci sono pure le cifre a certificare un’operazione che non piacerà molto ai tifosi del Milan. Resistere all’affondo del Manchester City è complicato, però, dalla cessione di Reijnders ci si poteva aspettare di più dai 55 di parte fissa, come si evince dalle ultime notizie

Sui propri canali social Gianluca Di Marzio ha svelato quelle che sembrano essere le cifre dell’operazione tra il Milan e il Manchester City per l’ex Az. Tijjani Reijnders lascerà la Serie A per 55 milioni di euro di base fissa più 15 di bonus legati molto probabilmente a risultati personali o di squadra per un totale di 70 milioni di euro.

Confermata dunque anche quanto detto da Matteo Moretto sul profilo YouTube di Fabrizio Romano: “La parte fissa, vi preannuncio già poi lo spiegheremo meglio nel dettaglio, ma la parte fissa non arriva ai 60 milioni. Questa è l’informazione che vi posso dare poi dopo ci sono tanti bonus all’interno dell’operazione”.  All’Az andrà il 10% della plusvalenza sulla parte fissa.