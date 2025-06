Scoppia il caso alla Ferrari: le parole di Leclerc scatenano la bufera

Ecco cosa è successo nel corso dei primi giri del Gp di Spagna di domenica scorsa: il rapporto tra Hamilton e Leclerc a rischio

L’attesa per il Mondiale di F1 in inverno era davvero altissima. Tutti i tifosi della Ferrari credevano che questa sarebbe stata la loro stagione. L’entusiamo, d’altronde, era alle stelle per l’arrivo di Lewis Hamilton e quanto trapelava dal Cavallino faceva davvero ben sperare.

Ci credevano proprio tutti, ora, però, l’euforia di un popolo che attende da troppo tempo di tornare ad esultare si è trasformata in desolazione e delusione. Ora non ci crede più nessuno. Non ci credono nemmeno i piloti, che non riescono a lottare per il gradino più alto del podio, come succedeva al termine della scorsa stagione.

E per Charles Leclerc e Lewis Hamilton ci sono solamente un quinto e un sesto posto nella classifica generale: il monegasco ha 94 punti, 23 in più dell’inglese. Proprio il britannico ex Mercedes rappresenta la delusione più grande, tanto che nel Circus si sta diffondendo sempre di più la voce che lo vorrebbe fuori dalla Ferrari il più presto possibile.

Anche il rapporto tra i due piloti del Cavallino non sembra proprio fantastico e l’ultima gara, in Spagna, non ha certo aiutato. Lewis Hamilton, infatti, è stat vittima dell’ennesimo ordine di scuderia, che lo ha portato a cedere la posizione a Charles Leclerc, che era visibilmente più veloce.

Il caos di Barcellona

A Barcellona – come racconta FormulaPassione – tutto è successo nella primissima parte di gara. Una splendida partenza sono subito il monegasco alle spalle di Hamilton. Al settimo giro così prova il primo attacco, sfruttando la scia. L’attacco, però, viene respinto dall’ex Mercedes.

A questo punto Leclerc ha espresso chiaramente il proprio pensiero, ‘suggerendo’ in maniera chiara di operare un ordine di scuderia nei confronti di Hamilton: “Ragazzi, ho sacrificato la mia qualifica per essere veloce in gara, non perché poi noi ci rallentiamo in gara. Quindi, sì. Scegliete voi quanto posso andare più veloce, io ve lo posso dire solo se ho aria libera. Ora sono bloccato”.

Parole che hanno avuto subito il loro effetto visto che qualche istante dopo è arrivata dal muretto l’indicazione dell’ingegnere di pista di Leclerc, Bryan Bozzi, che ha dato il via libera allo scambio di posizioni, poi puntualmente avvenuto. Una scelta, che ha certamente aiutato Leclerc, poi, a conquistare il terzo gradino del podio, ma che ad Hamilton non ha di sicuro reso felice.