Svolta Theo Hernandez, c’è un’altra squadra: proposto lo scambio

Potremmo essere arrivati alla svolta per la cessione di Theo Hernandez: c’è un’altra squadra oltre agli arabi pronta ad acquistarlo

Sono giorni intensi in casa Milan sul fronte cessioni. La società ha deciso di mandar via un bel po’ di giocatori. Ci siamo ormai per Reijnders al Manchester City, è questione di dettagli. Nelle ultime ore si segnalano movimenti anche per Mike Maignan, col Chelsea pronto a portarlo a Londra per circa 30 milioni. Zero dubbi anche su Theo Hernandez, messo alla porta dalla società ormai da mesi: a gennaio era stato venduto al Como e adesso la volontà è la stessa. L’offerta dell’Al-Hilal era interessante soprattutto per il Milan, con gli arabi pronti a mettere sul piatto 35 milioni per l’acquisto del terzino francese.

Che però non è convinto della destinazione e preferirebbe restare in Europa. E, a quanto pare, in queste ultime ore si è aperta una interessante possibilità per lui in Spagna. Potrebbe verificarsi un ritorno alle origini: sì, perché Theo Hernandez, prima di andare al Real Madrid, aveva trascorso anni importanti nel settore giovanile dell’altra squadra di Madrid, che ora è interessata a riportarlo a casa.

Theo Hernandez può restare in Europa, proposto uno scambio

Theo Hernandez è quindi finito nel mirino dell’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, ed è una meta decisamente più gradita al giocatore, che in Spagna ha trascorso gran parte della sua vita (e anche carriera). I Colchoneros hanno avuto un primo contatto con il Milan per sondare il terreno e capire come si può arrivare ad un accordo e, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbero proposto una contropartita tecnica.

Oltre quindi ad un conguaglio economico, che non sarà mai pari a quello dell’Al-Hilal, l’Atletico Madrid ha proposto ai rossoneri Nahuel Molina, che in Italia conosciamo molto bene perché ha giocato per diversi anni con la maglia dell’Udinese ma sull’altra fascia. Al suo cartellino, come detto, si aggiungerebbe anche una parte in cash, ma al momento non sono ancora state svelate le cifre perché l’Atletico Madrid vuole prima capire la fattibilità dell’operazione.

Una cosa è certa, il Milan, in questo caso, non arriverà ad incassare la stessa cifra proposta dagli arabi. Ai rossoneri però in questo momento interessa vendere, e farlo il prima possibile. Theo Hernandez è in scadenza fra un anno e il rischio di perderlo a zero è troppo alto, per questo in società si preferisce darlo via anche a cifre inferiori ma liberarsene il prima possibile ed evitare qualsiasi problema.