Theo Hernandez sfotte l’Inter: il messaggio è una batosta ai nerazzurri

Il messaggio social del terzino francese sa un po’ di sfottò nei confronti della squadra nerazzurra: ecco cosa è successo.

In questi giorni Theo Hernandez è al centro di notizie di calciomercato che lo danno lontano dal Milan. Il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026 appare ormai impossibile e c’è stato un deciso assalto da parte dell’Al Hilal.

Il club saudita ha messo sul tavolo un contratto triennale da circa 18 milioni di euro annui, mentre per il cartellino ne sono stati offerti 35 (bonus compresi). Se il Milan ha accettato, invece l’ex Real Madrid sembra poco convinto della prospettiva di giocare nella Saudi Pro League.

Preferirebbe rimanere in Europa, anche se l’Al Hilal non si è ancora arreso e punta ancora a portarlo in Arabia Saudita. Potrebbe essere decisiva una chiamata di Simone Inzaghi, destinato a diventare il nuovo allenatore della squadra.

Theo Hernandez, frecciata all’Inter?

Dopo essere stati rivali in tanti derby, Hernandez e Inzaghi potrebbero ritrovarsi assieme all’Al Hilal. L’ormai ex tecnico dell’Inter ha detto sì e ha voglia di vincere in Arabia Saudita, avrà a disposizione un organico fortissimo e che può essere ulteriormente migliorato con nuovi colpi.

Theo è stato accostato anche all’Atletico Madrid, dove ha già militato tra il 2007 e il 2015. La squadra di Diego Simeone è una destinazione maggiormente gradita al nazionale francese, però in questo momento risulta solo un sondaggio: non c’è ancora un’offerta di acquisto concreta.

In attesa di capire cosa succederà nel suo futuro professionale, Hernandez ha fatto parlare di sé per un commento fatto a una foto del fratello Lucas in posa con la Champions League vinta dal PSG contro l’Inter. “Che lotta”, seguito da emoticon, ha scritto. Luca ha risposto con dei cuori, uno rosso e l’altro nero, i colori del Milan.

C’è chi ci ha visto una frecciatina all’Inter, però potrebbe tranquillamente non essere niente di tutto questo. Poi che Theo sia felice della vittoria del PSG contro l’Inter è del tutto normale, per motivi che non serve neppure specificare. In questo momento è impegnato con la nazionale francese, che giovedì 5 giugno affronterà la Spagna nella semifinale di Nations League. Domenica 8 sono previste le finali per 1° e il 3° posto.