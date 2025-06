Altri due colpi insieme a Modric: Allegri fa all-in

Non solo Luka Modric: il Milan fa all in con altri due colpi insieme all’ex fuoriclasse del Real Madrid. Ecco tutti i particolari

Comincia a prendere forma il Milan di Max Allegri, alla seconda avventura sulla panchina rossonera. II calciomercato non ha ancora aperto ufficialmente i battenti ma Igli Tare, neodirettore sportivo del Diavolo, già fa gli straordinari.

Del resto, il centrocampo rossonero potrebbe subire una rivoluzione durante la sessione estiva di calciomercato che inizierà il prossimo 1° luglio per chiudersi il primo di settembre. Tijjani Reijnders è a un passo dal vestire la maglia del Manchester City, con il Milan che ha messo nei radar Luka Modric che dal prossimo 30 giugno sarà uno svincolato dopo la fine della sua lunghissima esperienza con il Real Madrid.

Comunque, non solo l’ormai ex dei blancos. L’ex direttore sportivo della Lazio ha in canna altri due colpi per un ‘Diavolo’ che cambia pelle per tornare a essere quello che dettava legge in Italia e in Europa.

Milan, Samuele Ricci e Federico Chiesa nel mirino

Il Milan ha messo gli occhi su Samuele Ricci, in forza al Torino, e su Federico Chiesa che, come i rossoneri, è reduce da una stagione complicata. L’ex bianconero ha sì vinto la Premier League ma il suo contributo è stato trascurabile: 6 presenze totali per appena 104 minuti giocati.

Un minutaggio che di certo non può soddisfarlo e che soprattutto non lo facilita nel proposito di ritornare in Nazionale. Ragion per cui l’addio ai Reds sembra inevitabile anche perché Salah ha rinnovato per altri due anni e, quindi, gli spazi per Chiesa si restringono ulteriormente. Inoltre, sulla panchina del Milan c’è Massimiliano Allegri, uno dei tecnici a cui l’ex viola è maggiormente legato.

Per quanto riguarda Ricci, il granata è uno dei profili che più interessano ai rossoneri tant’è vero che lo hanno monitorato per tutta la stagione appena andata in archivio. A gennaio c’è stato un primo sondaggio per poi rinviare ogni discorso all’estate durante la quale la trattativa potrebbe avere un’accelerazione.

D’altra parte, il centrocampista granata e della Nazionale sarà uno dei protagonisti del mercato, con il Torino che non vuole tarpargli le ali. Il rinnovo fino al 2028, sottoscritto lo scorso gennaio, è un gesto di riconoscenza da parte di Samuele Ricci verso il club e il Presidente Cairo, il quale, se dovesse arrivare un’offerta dai 25 milioni in su, darebbe il via libera alla sua cessione.

Tuttavia, è bene precisarlo, è un accordo verbale, un gentlemen’s agreement, come quello con Bremer qualche anno fa, quindi non c’è nulla di scritto. Ma, come è noto, le vie del calciomercato sono infinite e, pertanto, da qui alla chiusura della campagna estiva di trasferimenti tutto è possibile.