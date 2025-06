Arriva il comunicato ufficiale: prima cessione Milan, addio definitivo ai rossoneri

Ufficiale la prima cessione del Milan, è appena arrivato il comunicato ufficiale da parte del club: le cifre dell’affare

Siamo soltanto al cinque giugno ma le manovre di calciomercato sono già iniziate. Il Milan è protagonista soprattutto per quanto riguarda le cessioni: ha trovato l’accordo col Manchester City per Tijjani Reijnders, che passerà in Inghilterra per 55 milioni di euro. Si cerca invece la soluzione migliore per Theo Hernandez, che ha ricevuto una ricca proposta dall’Al-Hilal ma l’ha rifiutata: vuole restare in Europa e vede nell’Atletico Madrid una sistemazione più adatta, solo che gli spagnoli, a differenza degli arabi, non accontentato le richieste economiche del Milan.

Capitolo Maignan: il Chelsea lo vuole ma non a più di 10 milioni, i rossoneri ne chiedono 30 (difficile, ad un anno dalla scadenza). E potrebbe non essere finita qui. A proposito di cessioni, pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità di un’operazione sulla quale c’erano pochi dubbi già da tempo: la Juventus ha infatti annunciato il riscatto di Pierre Kalulu, che diventa così definitivamente un giocatore dei bianconeri e lascia il Milan.

La Juventus riscatta Kalulu, le cifre dell’affare

L’ufficialità del riscatto di Kalulu è arrivata proprio in questi minuti. I bianconeri lo hanno comunicato oggi che è anche il giorno del compleanno del difensore francese, ceduto dal Milan lo scorso anno alla rivale in prestito con diritto di riscatto. Dopo una stagione positiva, sia con Thiago Motta che con Tudor, la dirigenza ha deciso di tenerlo, nonostante l’addio di Giuntoli, il dirigente che aveva chiuso l’operazione coi rossoneri.

Ma quali sono le cifre del riscatto del difensore? A fare chiarezza ci pensa la Juventus con tutti i dettagli (anche per le modalità di pagamento) dell’affare: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore Pierre Kazeye Rommel Kalulu Kyatengwa, dalla società AC Milan, per un corrispettivo di € 14,3 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,3 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029”. Finisce quindi definitivamente la storia fra Kalulu e il Milan: resteranno indimenticabili quei sei mesi, da gennaio a maggio, del 2022 in cui, dal nulla, è diventato protagonista per la cavalcata Scudetto insieme a Tomori.