Dietrofront Milan, niente addio: tutto bloccato, tifosi increduli

Una partenza che sembrava scontata non dovrebbe avvenire: ecco cosa trapela dal club rossonero in queste ore.

Periodo di cambiamenti in casa Milan. Nuovo direttore sportivo, nuovo allenatore e anche nuovi giocatori destinati ad arrivare. Dovremmo vedere tanti volti approdare a Milanello nelle prossime settimane di calciomercato.

Uno dei cambiamenti attesi riguardava anche Milan Futuro, dove il responsabile del progetto è Jovan Kirovski. Il manager americano è stato portato in Italia da Zlatan Ibrahimovic, che lo aveva conosciuto durante la sua esperienza in Major League Soccer con il Los Angeles Galaxy.

I due avevano stretto un buon rapporto e Ibra aveva deciso di affidargli la costruzione della squadra Under 23. Una mossa inspiegabile, considerando che Kirovski non aveva esperienza a livello di calcio italiano, figuriamoci se conosceva la Serie C. Eppure, è stata fatta tale scelta. Un fallimento.

Milan Futuro, che ne sarà di Jovan Kirovski?

Il Milan Futuro è retrocesso in Serie C dopo aver perso nel playout contro la SPAL. Una brutta batosta per Massimo Oddo e i suoi ragazzi, che non sono riusciti a conquistare la salvezza. La retrocessione in Serie D certifica il fallimento di chi ha commesso tanti errori occupandosi del progetto.

Tuttavia, stando a quanto confermato dai colleghi di MilanNews.it, Kirovski sarebbe destinato a rimanere al suo posto. Non è previsto il suo licenziamento, nonostante in molti lo dessero per scontato dopo gli sbagli di cui è stato protagonista. Da dire che recuperare la Serie C potrebbe essere ancora possibile grazie ai ripescaggi, ma ciò non cancellerebbe gli errori commessi. Bisogna attendere per capire se arriverà una salvezza in extremis grazie alle problematiche extra-campo di altre società.

Ad ogni modo, è importante che chi gestisce il Milan Futuro capisca la direzione giusta per l’Under 23 rossonera. Serve cambiare e capire come valorizzare davvero i giovani che escono dal settore giovanile e che andranno affiancati da alcuni calciatori esperti in grado di fare davvero la differenza.

In questo momento c’è attesa di capire la categoria nella quale giocherà la squadra, poi si capiranno le mosse di mercato. Stavolta Kirovski non può sbagliare.