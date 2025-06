Donnarumma al Milan, l’annuncio ufficiale sconvolge tutti: “Come Pogba”

Le dichiarazioni non lasciano davvero dubbi. Gianluigi Donnarumma ancora al Milan: un trasferimento davvero possibile

Gianluigi Donnarumma ancora al Milan. Una notizia che fino a qualche mese fa sembrava impossibile anche solo da pensare. Oggi non è più così. La percezione sull’estremo difensore italiano da parte del popolo rossonero è cambiata rispetto al passato e la vittoria della Champions League ha certamente aiutato a migliorare il rapporto.

In queste ore i tifosi del Milan devono fare i conti con la sempre più possibile partenza di Mike Maignan. L’arrivo di un nuovo portiere è dunque molto probabile. Chissà che non sia proprio Donnarumma, che ha un contratto in scadenza nel 2026: “Non ho mai escluso interesse da parte di club italiani ma non si è mai iniziata una trattativa, vediamo, ancora è giovane lo devo “spremere” almeno altri dieci anni”, afferma l’agente ai microfoni di Radio Sportiva.

Enzo Raiola così parla proprio della possibilità di tornare al Milan: “Perché no. Abbiamo portato Pogba dal Man Utd alla Juve e ritorno e poi di nuovo in bianconero. Non vedo cose impossibili – stupisce tutti l’agente -. Il Milan anche se non è nel suo miglior momento è sempre un club di tutto rispetto e che Gigio ringrazierà sempre per quel che hanno fatto per lui essendo stato il suo primo club che lo ha coccolato e cresciuto per cui Gigio avrà sempre un affetto e una riconoscenza importante”.

Donnarumma aperto a tutto, c’è un solo no

Il ritorno al Milan è chiaramente più che complicato, tanto che una battuta dopo, Raiola lo fa capire: “In Italia al di là dell’Inter che è arrivata in finale Champions ci sono Milan e Juve che fanno fatica, sono in fase di riorganizzazione, e questi fattori sono fondamentali se queste basi non sono sicure per un giocatore come Donnarumma”.

Donnarumma è aperto a qualsiasi destinazione, tranne quella araba: “Non nascondo che ci sono stati alcuni abboccamenti da parte di club sauditi ma Gigio ma non ha voluto prenderli in considerazione in questa fase della sua carriera, non si vuole privare oggi degli obiettivi sportivi a cui punta facendo delle scelte puramente economiche a dispetto di carriera e palmares”.

Raiola alla fine strizza l’occhio alla Premier League: “Ci sono altri campionati a cui Gigio potrebbe strizzare l’occhio, uno è la Premier che affascina tutti è inutile nasconderlo. Per quanto riguarda il Medio Oriente in questa fase no, per i prossimi 10 anni punta ai massimi obiettivi sportivi”.