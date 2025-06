La rivoluzione in casa Milan prosegue: via due centrali

La lista dei calciatori che sta facendo le valigie è davvero lunga: così il club rossonero è pronto ad incassare una cinquantina di milioni

Sono giorni caldissimi per il calciomercato del Milan. Igli Tare è davvero instancabile e dopo il blitz in Croazia per chiudere Luka Modric è pronto a muovere ancora il mercato. Di sicuro sono attese novità dai calciatori che hanno la valigia in mano.

Tijjani Reijnders ha di fatto già salutato il Diavolo, con il club rossonero che ha trovato un accordo con il Manchester City pe runa settantina di milioni. L’olandese, però, non sarà l’unico big a dire addio al Milan e ai suoi tifosi. Igli Tare e il gruppo di lavoro stanno mettendo in atto una vera e propria rivoluzione.

Così sono attese a breve novità legate a Theo Hernandez e Mike Maignan. Il terzino mancino è stato invitato a fare le valigi: i rossoneri hanno trovato un’intesa con gli arabi dell’Al Hilal, ma la fumata bianca non è arrivata. L’offerta da 18 milioni di euro netti a stagione non è bastata per convincere il calciatore, che vorrebbe restare in Europa. Così attenzione alla possibilità Atletico Madrid, che sta iniziando a pensarci seriamente.

Discorso diverso per quanto riguarda il portiere. Con l’ex Lille si era trovato un accordo durante l’inverno, ma il passo indietro del Milan ha irrigidito il portiere, che adesso guarda alla Premier League. Il Chelsea, qualora dovesse arrivare una proposta da 30 milioni di euro, riceverebbe il via libera dal Diavolo. A quel punto il Milan punterebbe forte su Milinkovic-Savic.

Via gli esuberi, il Milan incassa ancora

Tra i calciatori con la valigia in mano ci sono anche Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Il centrale tedesco è pronto a fare le valigie direzione Germania. C’è la Bundesliga sulle sue tracce, dove a volerlo ci sono le migliori squadre del campionato. Così ci sta pensando seriamente il Bayer Leverkusen, oltre che il Bayern Monaco. Il Diavolo è pronto a lasciarlo andare per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Cifra simile per Fikayo Tomori, che dovrebbe far ritorno in Premier League. Il Tottenham è pronto a riprovarci, ma non sono esclusi gli inserimenti di altre squadre, come il West Ham o il Fulham. Quest’ultima squadra è interessata anche Samu Chukwueze. Per il Milan la rivoluzione sarà davvero totale.