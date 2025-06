La telefonata di Allegri cambia il mercato: ha deciso Max, nuovo ribaltone

Interviene Allegri e cambia il mercato del Milan: l’allenatore ha chiamato il suo pupillo, lo vuole subito a Milano

Fuori Tijjani Reijnders, dentro Luka Modric. A meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe cominciare così il calciomercato del Milan. L’accordo col Manchester City per la cessione del centrocampista olandese è arrivato nelle ultime ore: 55 milioni nelle casse dei rossoneri, più bonus (che dovrebbero far arrivare il totale a 70 milioni). Una trattativa che sta facendo discutere e non poco i tifosi: non solo per la rinuncia ad un giocatore importante ma anche per le cifre. Reijnders ha anche rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro dell’Olanda, confermando che la trattativa è in stato avanzato: in tempi brevi può arrivare anche l’ufficialità perché Guardiola lo vuole per il Mondiale per Club che inizierà a breve.

Intanto Igli Tare è volato in Croazia per incontrare e concludere l’accordo con Modric: a 39 anni, il centrocampista dovrebbe firmare un contratto di un anno con opzione per il secondo. Ma non è e non può essere lui il sostituto di Reijnders: nell’ultima stagione coi Blancos, Modric ha giocato un gran numero di partite nonostante l’età e da tempo non ha seri problemi fisici, ma è una questione di caratteristiche. Ora si cerca un centrocampista box to box e Allegri sembra aver individuato l’uomo giusto.

Allegri lo ha già chiamato ma l’affare è difficile, i dettagli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Allegri, che ieri ha trascorso il pomeriggio a Casa Milan per discutere con la dirigenza e fare il punto della situazione, parla molto spesso con Adrien Rabiot. I due hanno un ottimo rapporto dopo gli anni trascorsi insieme alla Juventus: le caratteristiche del centrocampista francese si sposano a pieno con la (non) proposta di gioco dell’allenatore, ed è quel classico box to box che può far comodo alla mediana.

Rabiot era svincolato fino a pochi mesi fa: dopo l’addio alla Juventus, non aveva trovato subito una nuova squadra. L’estate scorsa c’era qualche indiscrezione sul Milan, ma i costi erano troppo alti e lo sono tuttora, ai quali, adesso, bisogna aggiungere anche il costo del cartellino da versare al Marsiglia. La valutazione del giocatore è di 10,5 milioni secondo la Gazzetta dello Sport, mentre lo stipendio è di 3,5 milioni ma, grazie a vari bonus, può arrivare addirittura fino a 6 milioni. Ecco perché, nonostante l’insistenza di Max, non è un affare semplice. Si cercano quindi delle alternative: piace molto Rovella della Lazio (che però è totalmente diverso da Rabiot), Guendouzi ancora dei biancocelesti e infine Onyedika del Bruges, nome accostato anche in passato ai rossoneri.