Milan, colpo dalla Lazio: Tare prova ad accontentare Allegri

Il club rossonero ha praticamente venduto Reijnders e ha messo le mani su Modric, ecco a chi pensa per la mediana ora.

Il centrocampo del Milan va assolutamente rafforzato, a maggior ragione ora che Tijjani Reijnders è stato ormai ceduto al Manchester City. Bonus compresi, un affare di circa 70 milioni di euro. Non si torna indietro, la strada è tracciata e a breve si arriverà alle firme.

Non sarà il suo sostituto, però la società rossonera è ormai a un passo dall’ingaggio di Luka Modric. Le ultime indiscrezioni di calciomercato danno l’affare praticamente per fatto: accordo raggiunto sulla base di un contratto annuale con opzione per un altro anno, stipendio da 3,5-4 milioni di euro netti annui. La prossima settimana dovrebbe essere essere quella del suo arrivo a Milano, prima deve terminare gli impegni con la nazionale croata.

Dal Milan alla Lazio: due idee di Tare

Ci sono diversi nomi nella lista di Igli Tare per migliorare la mediana di Massimiliano Allegri. Uno di questi è sicuramente Samuele Ricci del Torino, per il quale ci sono stati già dei contatti. Ma in Serie A ce ne sono anche altri che interessano.

La Gazzetta dello Sport rivela che Mateo Guendouzi è uno dei profili graditi al Milan. Il 26enne francese milita nella Lazio da luglio 2023, quando fu prelevato dal Marsiglia in prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo a determinate condizioni. Alla fine è rimasto in biancoceleste per ulteriori 13 milioni di euro. Un buon investimento, dato che il calciatore ha avuto un buon rendimento nella capitale.

Guendouzi non è facile da acquistare, dato che la Lazio chiede 30-35 milioni di euro per la sua cessione. E non sarà semplice strapparle neppure un altro centrocampista gradito al Milan: Nicolò Rovella. È Gianluca Di Marzio di Sky Sport a confermare che l’ex Juventus è nella lista dei giocatori presi in considerazione per rinforzare il centrocampo.

Anche nel caso di Rovella la Lazio pretende almeno 30 milioni di euro, dunque sarà complicato per la dirigenza rossonera provare ad assicurarselo. Nel suo contratto c’è pure una clausola di risoluzione da 50 milioni, anche se ne basteranno meno per intavolare una trattativa che al momento non c’è.

Per il Milan non sarà semplice sostituire Reijnders, autore di 15 gol e 5 assist nell’ultima stagione. Dovrà prendere un valido sostituto e poi un ulteriore innesto, oltre al già citato Modric.