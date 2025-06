Nuovo prestito alla Roma, il Milan è pronto a dire sì

Il calciatore è pronto a trasferirsi in giallorosso: il Milan ha deciso di concedere un altro prestito. Il punto della situazione

E’ tempo di rivoluzione in casa Milan. I rossoneri stanno vivendo un’estate davvero calda, tra addii dolorosi e possibili nuovi colpi. Le cose da fare sono davvero tante e Igli Tare ha premuto il piede sull’acceleratore per fare il prima possibile ciò che serve per rendere il Milan nuovamente grande.

In questi giorni al centro dell’attenzione ci sono stati soprattutto Tijjani Reijnders, Mike Maignan e Theo Hernandez. Il centrocampista olandese sarà presto un nuovo giocatore del Manchester City, che ha trovato l’accordo sia con il Diavolo che con lo stesso giocatore. I rossoneri così incasseranno una cifra vicina ai 70 milioni di euro. E’ davvero tutto fatto e ben presto potrebbe succedere lo stesso con il terzino francese.

Il calciatore, impegnato con la Nazionale transalpino, è stato messo alla porta, ma non ha voglia di trasferirsi in Arabia Saudita, all’Al Hilal. Aspetta una proposta europea, che potrebbe arrivare dalla Spagna. Ci sta pensando così l’Atletico Madrid. L’offerta dei Colchoneros, però, non sembra all’altezza delle richieste del Milan. Per quanto riguarda il portiere, il Milan sperava di ricucire, ma l’offerta del Chelsea può fare saltare il banco.

Milan, altri addii: la lista è davvero lunga

Una volta sistemati i casi più critici, bisogneremo pensare anche a tutti quei calciatori in esubero, che non fanno più parte del progetto del Milan. E’ da tempo che si cerca una sistemazione adeguata, ad esempio, per Samu Chukwueze, che in estate difficilmente rimarrà. Stesso discorso per Yunus Musah. Non c’è più spazio per lui dopo l’arrivo di Massimiliano Allegri.

Un altro calciatore che non rientra certamente nei piani del Milan è sicuramente Noah Okafor. A gennaio è stato ad un passo dal Lipsia, ma una condizione fisica per nulla all’altezza, ha bloccato l’affare. Poi nelle ultime ore si è trasferito al Napoli in prestito oneroso, per due milioni di euro, con riscatto a circa 23.

Era chiaro a tutti, che gli azzurri non avrebbero mai deciso di tenersi il calciatore, che ha giocato davvero pochissimo. Tornerà al Milan per poi ripartire. La Germania può essere ancora una soluzione, ma anche la Serie A. Piace al Bologna, ma può trasferirsi nella Capitale, con la Roma che ci sta pensando al pari della Lazio, magari in prestito.