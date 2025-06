Piace a Sarri, lascia il Milan per la Lazio: operazione da 8 milioni

Il giocatore del Milan è finito nel mirino della Lazio di Maurizio Sarri: l’affare si può chiudere per soli 8 milioni di euro.

Il calciomercato del Milan parte dalle cessioni. Giorgio Furlani, in contrasto con quanto detto prima dell’ultima partita di campionato contro il Monza, sta vendendo tutto il vendibile. Il primo tassello piazzato è quello di Tijjani Reijnders al Manchester City: l’operazione è ormai conclusa e porterà nelle casse di RedBird 55 milioni più bonus. Una cessione che fa arrabbiare tifosi non soltanto per le qualità del giocatore, ma anche per le cifre, nettamente più basse rispetto al suo reale valore.

Ora ci sono altre due uscite in programma: la prima è quella di Theo Hernandez, che ha rifiutato l’Al-Hilal ed è ora attratto dalla possibilità di tornare all’Atletico Madrid, poi toccherà a Mike Maignan, finito nel mirino del Chelsea e del Manchester United. Entrambe non sono cessioni semplici: tutti e due sono in scadenza di contratto fra un anno e nessun club alza di troppo la posta, mentre il Milan vorrebbe massimizzare le entrate. Ci sono poi tanti altri esuberi da piazzare, soprattutto quelli che rientrano dai prestiti. Fra questi c’è Yacine Adli, reduce però da una buona stagione alla Fiorentina: per questo motivo non dovrebbe essere complicato trovare una nuova sistemazione, e forse un’idea c’è già.

Un rinforzo per Sarri dal Milan, affare da 8 milioni

A sorpresa, la Lazio ha ufficializzato il ritorno di Maurizio Sarri come allenatore. Il tecnico toscano aveva lasciato il bianco celesti tramite dimissioni un anno fa. Al suo posto Tudor, che ha allenato la Lazio per soli pochi mesi, poi un’intera stagione sotto la guida di Marco Baroni, che non è riuscito a portare la squadra in Europa.

Maurizio Sarri, quindi, è pronto a riprendere il lavoro da dove l’aveva lasciato e per farlo ha chiesto alla società un po’ di rinforzi per rendere la squadra più competitiva. L’allenatore spinge soprattutto per rifare il centrocampo, reparto chiave per il suo sistema di gioco. Fra i giocatori attenzionati dall’ex tecnico di Juventus e Chelsea c’è lo stesso Adli, utile per caratteristiche al suo gioco improntato sul palleggio e sulla qualità dei centrocampisti.

Il Milan lo venderà alla prima buona occasione e per questo non hai intenzione di spingere troppo sulle richieste per il cartellino: 8 milioni di euro potrebbero bastare per la cessione ma stavolta a titolo definitivo per evitare che succeda ancora quanto accaduto adesso con la Fiorentina Difficilmente Adli rientrerà nei programmi e nel progetto Tecnico di Massimiliano allegri soprattutto con gli arrivi di Luca Modrić di Samuele Ricci e probabilmente di un vero e proprio sostituto di Reijnders.