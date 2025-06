Ritorno clamoroso al Milan, annuncio appena arrivato: è ufficiale

Nelle scorse ore è emersa l’ipotesi di un clamoroso ritorno al Milan. Ecco chi è l’ex rossonero coinvolto

Sono giorni frenetici a Casa Milan con il mercato in fermento in vista dei numerosi cambiamenti che riguarderanno l’organico rossonero. Tante le novità attese sia in entrata che in uscita con Tare al lavoro su più fronti.

Manca solo la firma di Modric per completare il trasferimento in rossonero del fuoriclasse croato che dovrebbe svolgere le visite mediche di rito la prossima settimana per poi disputare il Mondiale per Club con il Real Madrid. Modric si aggregherà al Milan nella prima metà di agosto, prima dell’esordio in campionato dei rossoneri previsto tra il 23 e il 24 agosto.

In uscita, definito Reijnders al Manchester City, si attende una nuova offerta per Theo Hernandez mentre Allegri sta provando a convincere Mike Maignan a restare nonostante le lusinghe pressanti del Chelsea. I Blues non hanno fretta e continueranno a insistere, consapevoli della totale apertura al trasferimento comunicata dal portiere rossonero.

Clamoroso ritorno al Milan, le ultime sulla trattativa

Nelle scorse ore è circolata con insistenza l’ipotesi di un ritorno al Milan di Massimo Ambrosini. L’ex capitano rossonero, ora commentatore tecnico su DAZN e Amazon Prime Video, è stato individuato dalla dirigenza rossonera per un possibile ruolo operativo da club manager. Un’ipotesi gradita anche a Massimiliano Allegri che Ambrosini lo ha allenato nella sua precedente esperienza in rossonero nella quale ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, trofei entrambi alzati al cielo dallo stesso ex capitano.

Stando all’indiscrezione riportata dal collega Daniele Longo, il piano di Tare e Furlani è già svanito. Ambrosini, infatti, avrebbe declinato la proposta del Milan. Il legame tra Ambrosini e il club rossonero resta solidissimo ma evidentemente l’ex rossonero preferisce continuare la sua esperienza di talent per la quale è molto apprezzato. Vedremo se ora i rossoneri punteranno su altri profili per il ruolo oppure resteranno così con Tare e Ibrahimovic che stazioneranno spesso a Milanello nella prossima stagione a stretto contatto con i giocatori.

Ambrosini ha recentemente parlato di Milan in un’intervista a Radio Serie A, esprimendosi così sull’ormai prossimo trasferimento di Modric in rossonero: “Può essere uno stimolo, una guida anche solo con la sua presenza. Il Milan non giocherà le coppe e quindi si può gestire bene. Credo che sia una mossa che dia prestigio e lustro dal punto di vista psicologico. Se giochi con Modric è una cosa netta e chiara a tutti.” Un acquisto azzeccato, insomma. Parola di ex capitano …