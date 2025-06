Allegri lo ha inserito nella lista della spesa: assalto al suo pupillo, c’è la data

Il tecnico dei rossoneri vorrebbe prendere il calciatore per il suo Milan. Ci proverà fino alla fine del calciomercato: il punto della situazione

Il Milan ha voglia di fare un mercato come si deve per accontentare il suo allenatore. Sarà d’altronde un’estate calda tra entrate e uscite. I giocatori chiamati a fare le valigie sono diversi. Dopo Tijjani Reijnders potrebbe essere la volta di Theo Hernandez e Mike Maignan.

Ma oltre ai big, i rossoneri devono cedere anche quei calciatori che sono sulla lista di partenza ormai da tempo, come Samu Chukwueze o Yunus Musah, senza dimenticarci di Fikayo Tomori e Malick Thiaw, destinati a dire addio difronte l’offerta giusta. Come più volte detto, in casa rossonera nessuno è davvero incedibile così se dovesse arriva la proposta giusta per Christian Pulisic o Rafa Leao verrebbe sicuramente presa in considerazione.

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, non mancheranno i colpi ad effetto. Massimiliano Allegri è tranquillo e aspetta i giusti rinforzi per il suo Milan. Igli Tare è operativo dal primo giorno e ha già preso il primo calciatore, non certo uno banale, Luka Modric. Manca di fatto solo l’ufficialità, ma già la prossima settimana si terranno le visite mediche che lo legheranno al Diavolo.

Milan, non solo Modric: Allegri attende il colpo a centrocampo

Il Milan chiaramente non si fermerà a Luka Madric. Il Diavolo ha bisogno di rafforzare pesantemente il centrocampo. Serve esperienza, qualità e gol. Ecco perché continuano a susseguirsi le voci che vogliono in rossonero uno dei pupilli di Massimiliano Allegri.

Lo scorso anno è stato ignorato un po’ da tutti, ma dopo essersi rilanciato al Marsiglia potrebbe fare le valigie e tornare in Serie A. Stiamo ovviamente parlando di Adrien Rabiot, che ha fatto davvero bene con Roberto De Zerbi alla guida. Ha parlato nei giorni scorsi e non si è nascosto: se chiama Massimiliano Allegri, lui risposte.

L’affare non è certo entrato nel dettaglio, ma il Milan è pronto a provarci per l’ex calciatore della Juventus fino al termine del mercato. D’altronde in casa dei rossoneri, l’obiettivo è prendere anche un altro centrocampista. Al Diavolo il mercato è davvero iniziato solo adesso