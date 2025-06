Gimenez non convince, per Allegri il super bomber della Serie A

Il punto sull’attacco rossonero. Il Milan è pronto ad accogliere un altro grande centravanti: ecco la situazione del Diavolo

Massimiliano Allegri si aspetta l’arrivo anche di un nuovo centravanti, un bomber che possa fare la differenza. Santi Gimenez verrà certamente confermato dopo la grande spesa affrontata a gennaio, ma servirà qualcuno di importante da affiancargli.

Il Milan ha bisogno di un attaccante che garantisca gol pesanti, più di quelli fatti lo scorso campionato da Tammy Abraham. L’inglese ha le valigie in mano e al 30 giugno non sarà più rossonero. Tornerà alla Roma, prima di intraprendere una nuova esperienza altrove. Non ci sono alternative. Il futuro di Luka Jovic, invece, non è stato ancora scritto: il Milan ha ancora qualche giorno per decidere se esercitare l’opzione per rinnovare di almeno un’altra stagione il suo contratto. Il giocatore guadagna circa 2 milioni di euro netti a stagione. Una cifra non certo esagerata, ma l’ex Fiorentina ha bisogno di garanzie per poter rimanere.

Al momento, dunque, l’unica certezza è rappresentata dall’ex centravanti del Feyenoord. In rosa in estate ci saranno anche Francesco Camarda e Lorenzo Colombo. Per entrambi il futuro è tutto da scrivere: per il giovanissimo bisognerà capire quale sia la scelta migliore. Lui ha bisogno di giocare con continuità. Può farlo nel Milan Futuro o in un’altra squadra, magari in Serie B. L’ex Empoli, invece, potrebbe fare il terzo centravanti in rosa. Tutto dipenderà dall’estate che vivrà e chiaramente dalle scelte che Massimiliano Allegri deciderà di fare. Tutto in attesa del grande bomber.

Milan, ecco il grande bomber

Un grande bomber che conosce la Serie A e che può fare la differenza fin da subito senza doversi adattare. Così in queste ore sono emersi i nomi di due centravanti che di gol nel massimo campionato italiano ne hanno fatti davvero parecchi.

Stiamo parlando di Mateo Retegui dell’Atalanta e Dusan Vlahovic della Juventus. Il primo appare davvero proibitivo, considerando che l’Atalanta difficilmente lo cederà per meno di 50 milioni di euro; il secondo, invece, ha uno stipendio – superiore ai dieci milioni di euro netti a stagione – che appare alquanto proibitivo. D’altronde non basterebbe nemmeno ridursi l’ingaggio della metà. Attenzione a questo punto ad un altro nome, quello di Moise Kean, per il quale ‘basterebbe’ pagare i soldi della clausola rescissoria