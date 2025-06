Il giustiziere del Milan al Napoli: Conte può esultare, altro grande colpo

Le ultime sul calciomercato degli azzurri. La squadra campione d’Italia esulta ancora: un colpo tira l’altro e si sogna in grande

Vuole fare le cose in grande il Napoli di Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis nelle scorse ore ha annunciato nuovi colpi e non si fermerà certo a De Bruyne. Il colpo che porterà il belga sotto il Vesuvio è un colpo che nasce da lontano e che è stato messo a segno nei giorni scorsi. Un colpo paragonabile a quello del Milan con Luka Modric.

Ma gli azzurri, come detto, sognano in grande e possono farlo con Antonio Conte alla guida. Nonostante le tantissime parole, alla fine, il tecnico campione d’Italia ha deciso di rimanere. Tutti lo davano alla Juventus e invece ha deciso di sposare il progetto del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Così il numero uno del club, che non ha alcuna intenzione di cedere il Napoli, nemmeno difronte ad un’offerta da 2 miliardi di euro, è pronto ad investire, e almeno 3-4 colpi importanti arriveranno.

Napoli, Conte vuole l’attaccante che ha fatto male al Milan

Nei giorni scorsi si è fatto con insistenza il nome di Rafa Leao. L’idea degli azzurri è chiara, prendere un attaccante esterno che possa far dimenticare il campione d’Europa Kvara. L’investimento fatto a gennaio non ha certo pagato: Noah Okafor farà ritorno alla base.

Ma non arriverà da Milano, Rafa Leao. Il portoghese ha una valutazione da 130 milioni di euro e il Diavolo non ha intenzione di far sconti. Ecco perché si sta guardando altrove. Si sta guardando in casa Bologna: c’è stato così un colloquio con Giovanni Sartori per Dan Ndoye. La valutazione dello svizzero, che ha punito il Milan nella finale di Coppa Italia, è sui 40/50 milioni di euro.

Una cifra importante, che può essere ammortizzata con i cartellini di Cyril Ngonge o Giacomo Raspadori. Il Napoli poi è pronto ad incassare tanti soldi da Victor Osimhen, finito nel mirino dell’Al Hilal, pronto a mettere sul piatto i 75 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Per il nigeriano sembra, dunque, tutto pronto per lo sbarco in Arabia Saudita dove troverebbe Simone Inzaghi.