Il Milan ha fissato il prezzo: addio a 30 milioni

Sta proseguendo l’opera di sfoltimento della rosa da parte del Milan con i rossoneri che prima devono pensare alle cessioni per sistemare i conti e poi torneranno sul mercato per chiudere gli acquisti.

Fatta per il passaggio di Reijnders al Manchester City per una somma intorno ai 70 milioni di euro complessivi, il Milan è pronto a salutare altri pezzi importanti della rosa.

Oltre al centrocampista olandese appare sempre più vicina la partenza di Theo Hernandez con il terzino sinistro che era finito nel mirino dell’Al Hilal, pronto a mettere sul piatto un contratto da circa 18 milioni di euro all’anno per l’esterno. Una proposta che al momento il laterale ha rifiutato in attesa della chiamata da parte di una big europea (si parla dell’Atletico Madrid). Le cessioni eccellenti potrebbero però non limitarsi a Reijnders e Theo Hernandez con il Milan pronto a fare il prezzo di un altro gioiello della rosa.

Il Milan fa il prezzo di un suo big: addio per circa 30 milioni

La mancata qualificazione alle coppe europee porterà il Milan a cedere diversi calciatori e tra questi c’è anche Mike Maignan. La sua cessione è resa sempre più probabile dal fatto che ha un contratto con i rossoneri che scadrà tra un anno ed il club non vuole vivere un’altra situazione in stile Donnarumma.

In queste ultime ore si è fatto avanti il Chelsea che vorrebbe l’estremo difensore della nazionale francese già al mondiale per club nonostante il fatto che Massimiliano Allegri lo abbia definito importante per il suo gioco in rossonero. Il Milan ha fissato il prezzo intorno ai 30 milioni di euro con i londinesi che in queste ore stanno facendo le valutazioni del caso sul possibile investimento.

Pagare un calciatore di 30 anni, seppur portiere, 30 milioni di euro ad un anno dalla scadenza non è un’operazione che sta convincendo a pieno i Blues che vorrebbero mettere sul piatto 10 milioni di euro in meno per portarsi a casa il portiere del Milan. I rossoneri al momento restano fermi sulle proprie volontà, consci però di rischiare di perdere il portiere a costo zero tra un anno.

Una situazione non semplice per il Milan che nel frattempo si sta guardando intorno per cercare un sostituto all’altezza. 30 milioni è la somma che il club meneghino dovrebbe investire per portare a disposizione di Massimiliano Allegri uno tra Carnesecchi e Chevalier, prime scelte per la porta. Resta però viva anche la pista che porta a Milinkovic-Savic del Torino, legato ai granata da una clausola da 20 milioni.