L’eroe dello scudetto dice sì al Milan: ritorno in Serie A da sogno

Ha vinto lo Scudetto da protagonista pochi anni e ora è pronto a tornare in Italia: il Milan ci pensa sul serio, i dettagli

Il Milan apporterà inevitabilmente un bel po’ di cambiamenti alla propria rosa. L’uscita di Tijjani Reijnders era il primo tassello, e a lui presto potrebbero aggiungersi altre due cessioni: per Theo Hernandez c’è stato in queste ore un riavvicinamento con l’Al-Hilal, che inizialmente il giocatore aveva rifiutato, mentre per Mike Maignan prende corpo l’opzione Chelsea. Ci saranno sicuramente altre uscite secondarie, e alcune di queste riguardano la difesa. Il Milan, da tempi non sospetti, ha messo alla porta Fikayo Tomori, che era stato venduto a gennaio al Tottenham.

L’affare con gli Spurs, come per Theo Hernandez al Como, è saltato per volontà del giocatore che non ha voluto lasciare Milano. Ora però, a meno di colpi di scena, per lui non c’è più spazio, anche perché fa parte di quel gruppo di giocatori reduci dallo Scudetto e dal lavoro di Paolo Maldini che non sono più ben voluti in casa rossonera. Attenzione anche a Thiaw, che ha richieste dalla Germania. C’è quindi la necessità di aggiungere un tassello in difesa, e deve trattarsi di un tassello importante.

Il Milan vuole riportarlo in Italia, colpo in difesa

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi, il Milan starebbe facendo più di un pensiero a Kim Min-jae, il difensore sudcoreano che tre anni fa era stato uno straordinario, e inatteso, protagonista dello Scudetto del Napoli di Luciano Spalletti. Giuntoli lo aveva portato in Italia dalla Turchia come un perfetto sconosciuto e invece si è rivelato un grande difensore, non a caso acquistato poi dal Bayern Monaco l’anno dopo per la clausola rescissoria da oltre 50 milioni.

L’avventura in Germania però non è andata per il meglio e lui, così come tutto il Bayern (che è tornato a vincere il campionato quest’anno dopo averlo perso contro il Bayer Leverkusen), ha fatto un po’ di fatica. Le sue qualità però non sono in discussione: per i bavaresi sono stati anni complicati e anche alcune scelte della società non hanno convinto granché. Ora però Kim potrebbe finire sul mercato e il suo desiderio pare essere quello di tornare in Italia.

Nelle scorse ore si era parlato anche di un possibile ritorno al Napoli e ora prende corpo invece l’idea Milan per la Gazzetta dello Sport. Sarebbe un ottimo colpo per il Milan, ma bisognerà capire quali sono le cifre chieste dal Bayern. Nel frattempo si cerca anche un sostituto di Theo Hernandez con Cambiaso della Juventus e Udogie del Tottenham i nomi più caldi.