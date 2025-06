Milan, non solo Modric: altro obiettivo clamoroso per il centrocampo

Il club rossonero ha messo nel mirino un altro nome forte per rinforzare la mediana: ecco di chi si tratta.

Luka Modric è virtualmente un nuovo giocatore del Milan. Il blitz di Igli Tare in Croazia è stato decisivo per convincere il Pallone d’Oro 2018 a sposare il progetto di una società reduce da una stagione disastrosa.

L’accordo prevede un contratto annuale con opzione per un altro anno, stipendio da 3,5-4 milioni di euro annui. Anche se tecnicamente il suo contratto con il Real Madrid scadeva a fine giugno, ha comunque concordato con i blancos che farà parte della squadra che affronterà il Mondiale per Club negli Stati Uniti (15 giugno-13 luglio).

Nei prossimi giorni il 39enne centrocampista sosterrà le visite mediche e poi firmerà. Anche se non è più giovanissimo, nell’ultima stagione ha collezionato oltre 50 presenze: ciò dimostra che fisicamente è integro e che potrebbe reggere in un Milan senza coppe, dunque senza impegni infrasettimanali.

Calciomercato Milan, colpo dalla Bundesliga: le ultime news

Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Matteo Moretto di Relevo, il Milan sta pensando anche a un altro centrocampista di esperienza. Si tratta di Granit Xhaka, uno dei profili presenti nella lista della società per rinforzare il reparto.

Lo svizzero classe 1992 è aperto a una nuova esperienza e potrebbe davvero lasciare il Bayer Leverkusen. Per adesso non c’è ancora nessun contatto diretto tra le parti, è un’idea che il Milan magari approfondirà prossimamente. Bisogna attendere per capire eventuali sviluppi.

Xhaka è già stato accostato a club della Serie A in passato. Non è un segreto che lo volesse José Mourinho alla Roma, ma nel mercato estivo 2023 fu il Bayer Leverkusen ad avere la meglio. Lo svizzero è stato un elemento importante del centrocampo di Xabi Alonso, che adesso siede sulla panchina del Real Madrid.

Nell’ultima stagione ha messo assieme 49 presenze, 2 gol e 7 assist. Il suo contratto scade a giugno 2028. Considerato che a settembre compirà 33 anni, il prezzo del suo cartellino non dovrebbe essere altissimo. Il Bayer Leverkusen lo pagò circa 15 milioni di euro due anni fa. Vedremo se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni. Certamente è un centrocampista con caratteristiche che farebbero comodo al centrocampo di Massimiliano Allegri.