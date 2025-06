Nazionale francese in arrivo, ma non è Rabiot: Tare vuole chiudere il colpo

Difficile arrivare a Rabiot per stipendio e costi del cartellino, il Milan pensa ad un altro francese che gioca in Serie A

Adrien Rabiot è uno dei giocatori più apprezzati da Massimiliano Allegri. Fra i due c’è grande stima, personale e professionale. Come spiega la Gazzetta dello Sport, l’allenatore lo sente spesso e chissà che in una di queste ultime telefonate non gli abbia chiesto di venire al Milan. L’affare però non è semplice: un anno fa, Rabiot era a parametro zero dopo l’addio alla Juventus, il Milan fece un sondaggio ma poi si arrese di fronte alle richieste di ingaggio molto alte da parte dell’entourage.

Dopo qualche mese senza squadra, il centrocampista ha accettato la proposta del Marsiglia e di Roberto De Zerbi e ha disputato un’ottima stagione, conclusa con la qualificazione in Champions League. Il suo contratto coi francesi è in scadenza a giugno 2026, questo significa che al problema dell’anno scorso, cioè l’ingaggio, bisogna aggiungere il costo per il cartellino, che è di circa 10,5 milioni. Ostacoli importanti per un colpo che farebbe felice Allegri. Il Milan guarda altrove quindi per sostituire Reijnders e uno degli obiettivi potrebbe diventare un altro francese che gioca in Serie A.

Dalla Lazio al Milan, Tare ci prova

Il Milan potrebbe aver messo nel mirino, centrocampista della Lazio. Gioca in Italia da diversi anni e ha sempre avuto un ottimo rendimento, e con qualsiasi allenatore: molto bene con Maurizio Sarri, che adesso ritrova dopo un anno, e si è confermato a buoni livelli anche con Tudor e con Marco Baroni. Il contratto con i biancocelesti è in scadenza nel 2028 e, dopo un po’ di anni, potrebbe aver voglia di una nuova esperienza.

Tutto dipenderà anche dalla volontà di Sarri, che ha grande stima tecnica del giocatore e potrebbe convincerlo a restare. Inoltre c’è anche un problema cartellino: con un contratto così lungo, Claudio Lotito può spingersi fino a chiede 30 milioni per l’acquisto del francese, cifra che non convince il Milan. Guendouzi è nel pieno della sua carriera e a quelle cifre può diventare un buon affare, ma per adesso non si segnalano passi avanti concreti. Le caratteristiche sono quelle giuste, non ci resta che attende e capire se Igli Tare riuscirà ad arrivare ad un accordo con la sua ex squadra. L’acquisto di Guendouzi alla Lazio non porta la sua firma perché aveva lasciato la società pochi mesi prima.