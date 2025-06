Operazione Camarda in chiusura, arriva l’ok per la cessione

Il futuro del giovane attaccante rossonero dovrebbe essere lontano da Milanello: ecco la squadra in pressing per assicurarselo.

Non è stata una stagione particolarmente esaltante per Francesco Camarda, partito come titolare del Milan Futuro e poi chiamato in Prima Squadra a fare quasi sempre panchina, prima di essere nuovamente aggregato all’Under 23. Non sono mancate critiche per come è stato gestito. Si poteva dargli più spazio in Serie C, invece di lasciarlo a guardare i “grandi” stando seduto.

Con il Milan Futuro ha messo insieme 7 gol (5 in campionato e 2 in Coppa Italia) in 20 presenze totali. Mentre con la Prima Squadra sono 14 le apparizioni, senza segnare. Purtroppo, la rete realizzata in Champions League contro il Club Brugge gli fu annullata per fuorigioco: una grande beffa dopo aver fatto esplodere San Siro. Attende ancora la prima gioia tra i professionisti.

Camarda, il Milan lo cede in prestito?

In questo mese di giugno Igli Tare avrà modo di confrontarsi con l’entourage del giocatore per prendere una decisione sul suo futuro. Certamente non può rimanere al Milan per fare panchina, il suo obiettivo è giocare con continuità.

Ha 17 anni, quindi è ancora acerbo per calpestare i campi della Serie A, però una buona soluzione potrebbe essere quella di disputare una stagione in Serie B. Non dovrebbe essere complicato trovare una squadra disposta a dargli un’occasione, anche se nessuna può dargli la garanzia di essere titolare.

Nelle ultime ore si sta parlando dell’interesse dello Spezia, recentemente deluso per la sconfitta contro la Cremonese nel playoff valido per la promozione in Serie A. Il club ligure intende riprovare a tornare nel massimo campionato italiano e si sta già muovendo su alcuni obiettivi di mercato. Ci dovrebbero essere tanti cambiamenti nella squadra e non è escluso che Camarda possa essere uno dei volti nuovi.

Il Milan potrebbe cedere il ragazzo in prestito secco, sperando che riesca a trovare sufficiente spazio per mostrare le sue qualità e crescere. Ci sono più richieste ed è fondamentale trovare la squadra giusta per lui, non bisogna sbagliare. Camarda è uno dei giovani talenti più promettenti del club rossonero e del calcio italiano, dunque evitare errori nel suo percorso di crescita è importante.